Linux dominiert die Computerwelt. Grafik: Linux Foundation

Es gab Zeiten, da scheute Microsoft Open Source wie der Teufel das Weihwasser. In den vergangenen Jahren hat sich diese Situation aber komplett gedreht: Mittlerweile gehört der Windows-Hersteller selbst zu den größten Entwicklern von freier Software. Nicht zuletzt mit der Code-Hosting-Plattform Github nimmt man hier eine zentrale Rolle ein. Bei Betriebssystemen bleibt die Präferenz von Microsoft aber weiter unverändert: Die eigenen Kunden sollen tunlichst das proprietäre Betriebssystem Windows verwenden, so der Ratschlag. Diese sehen das aber offenbar anders, und erfreuen sich zunehmend den Verheißungen der freien Softwarewelt.



Wachstum

Auf Microsofts eigener Cloud-Hosting-Plattform Azure laufen bereits mehr Linux- als Windows-Systeme. Dies behauptet Microsoft-Entwickler Sasha Levin in einer E-Mail an Linux-Entwickler. Im Vorjahr hieß es noch, dass sich die beiden Betriebssystem hier in etwa die Waage halten, die Linux-Verbreitung scheint sich also weiter gesteigert zu haben, wie ZDNet berichtet.

Wirklich überraschen sollte dieser Trend aber ohnehin nicht. Immerhin dominiert Linux schon seit langem die Server-Welt. So wies IDC bereits im Jahr 2017 dem freien Betriebssystem einen Marktanteil von 68 Prozent in diesem Bereich aus. Auch im Vorjahr betonte Scott Guthrie, Leiter der Cloud-Entwicklung bei Microsoft, dass die Linux-Nutzung auf Azure kontinuierlich angewachsen ist. Damit sei Microsoft mittlerweile der größte Open-Source-Unterstützer der Welt, wie es Guthrie vollmundig formuliert.

Kernel-Ambitionen

Wie sehr sich die Zeit geändert haben, zeigt auch ein Blick auf den Entwickler, der diese Information nun ausgeplaudert hat: Sasha Levin arbeitet nämlich für Microsoft als Linux-Kernel-Entwickler. Der Bedarf dafür ist entstanden, da Microsoft in neueren Versionen jetzt fix einen Linux-Kernel mit Windows mitliefert – für das an Entwickler gerichtete Linux-Subsystem. Auch betreibt Microsoft mit Azure Sphere sogar eine eigene Linux-Distribution für den Cloud-Einsatz. (apo, 3.7.2019)