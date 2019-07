Peter Pilz laufen die Mandatare davon. Foto: APA/Eggenberger

Fünf Mandatare des siebenköpfigen Klubs der Liste Jetzt gaben am Dienstag selbst für ihre parlamentarischen Mitarbeiter überraschend bekannt, dass sie für die Nationalratswahl nicht mehr kandidieren werden. Angesichts des Personalabgangs hielt Listengründer Peter Pilz zu Mittag eine Pressekonferenz ab. Neben seinen Parteifreunden aus grünen Tagen, die Klubchefs Bruno Rossmann und Wolfgang Zinggl, wollen auch Anwalt Alfred Noll, Stephanie Cox und Alma Zadic, die es zu den Grünen zieht, nicht mehr kandidieren.

Für Pilz waren die Abgänge nur teilweise überraschend. Dass die "alten Herren" zur Mitte der Legislaturperiode abgehen, war für den Listengründer klar. Die Entscheidung von Zadic habe sie hingegen überrascht. "Ob und wie" es weitergehe, wird sich in den kommenden zehn Tagen klären. Das sei nicht seine Privatsache, sagte Pilz. Auf einer Klausur in Rust werde man nun über Kandidaten und das Team sprechen, am 13. Juli käme es dann zu einer Mitgliederversammlung, im Zuge derer die Listenerstellung erfolgen soll.

Schwammerlsuchen oder Weitermachen

Dem Vernehmen nach wollen neben Pilz Parteichefin Maria Stern und Ex-Mandatar Peter Kolba sehr wohl noch einmal antreten – auf Anfrage sagt Kolba nur zum STANDARD: "Dazu sage ich nichts!" Für Pilz war am Mittwoch hingegen "sicher nicht ausgemacht", dass er "den Rest seines Lebens" Spitzenkandidat bleibe. Er könne sich auch ein Leben abseits der Politik vorstellen, so Pilz, er findet dies sogar "verlockend", auch wenn er "hoffnungslos süchtig" sei. "Manchmal denk ich mir, ich soll jetzt wirklich in den Ausschuss gehen, und es ist Schwammerlzeit." Gleichzeitig verkündete Pilz aber auch, dass er dieser Tage wieder frische Akten bekommen habe – insbesondere über die FPÖ. Fazit: Der Aufdecker hält sich seine politische Zukunft wieder einmal offen.

Rossmann versicherte im Gespräch mit dem STANDARD, dass nur er, Zinggl und Noll sich abgesprochen hätten, wann sie ihre Entscheidung der Öffentlichkeit mitteilen – was auch per gemeinsamer Aussendung geschah. "Dass das einen Rattenschwanz an anderen Entscheidungen nach sich zieht, war mir nicht bewusst", sagte er.

Wechsel zu Grünen

Antreten will auch Alma Zadic: Aber sie kämpft kommenden Samstag am Bundeskongress der Grünen um einen Platz auf der Bundesliste. Chancen werden ihr bei der Vorwahl ab dem fünften Listenplatz eingeräumt. Zadic könnten dabei interne Fraktionskämpfe bei den Grünen zugutekommen, heißt es. So wird die Wiener Gemeinderätin Faika Al-Nagashi bei einem guten Ergebnis in der Bundeshauptstadt in den Nationalrat einziehen. Dann wäre es nahe liegend, sie als Integrationssprecherin zu nominieren. Dagegen sträuben sich jedoch einige Grüne, die Nagashi mangelndes taktisches Geschick etwa im Umgang mit den Muslimbrüdern vorwerfen. Hier kommt Zadic ins Spiel, die Nagashi die Position als Integrationssprecherin streitig machen könnte.

Auch attraktiv für SPÖ

Zadic galt schon länger als Kandidatin für einen Wechsel. Dem Vernehmen nach soll die SPÖ in den vergangenen Monaten versucht haben, sie zu einem direkten Wechsel in den sozialdemokratischen Parlamentsklub zu überzeugen – und zwar zu einem Zeitpunkt, als Neuwahlen noch unwahrscheinlich schienen. Die Entscheidung für ein Antreten bei den Grünen dürfte erst in den vergangenen Tagen gefallen sein und auch mit dem Exodus der anderen Liste Jetzt-Mandatare zu tun haben.

Pilz wünschte ihr jedenfalls viel Glück. Ein Antreten bei den Grünen sei ihr "gutes Recht", und im idealen Fall werde er die gemeinsam entwickelte Politik mit ihr "halt in zwei Klubs" durchführen. Er habe sich lediglich eine Vorwarnung zu ihrer Ankündigung gewünscht.

Alfred Noll wiederum gab im STANDARD-Forum bekannt, warum er nicht mehr kandidieren will – und machte dafür auch ein Medium im Speziellen verantwortlich – dort schrieb er: "Es ist übrigens die Berichterstattung bzw. die Nichtberichterstattung des STANDARD ein ganz wesentlicher Grund für meine Entscheidung, nicht mehr zu kandidieren." (Fabian Schmid, Nina Weißensteiner, 3.7.2019)