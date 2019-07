Marina (links), Martin, Gina-Lisa Lohfink. Foto: MG RTL D

Luxemburg/Köln – Fünf Staffeln lang schickte der Privatsender RTL Nackedeis auf Partnersuche. Nun ist laut einem Bericht des "Stern" überraschend Schluss mit der FKK-Datingshow "Adam sucht Eva". Die ursprünglich geplante sechste Staffel geht demnach nicht mehr auf Sendung. Noch im April hatte der TV-Sender einen Bewerbungsaufruf dafür gestartet.

Schluss mit nackter Partnersuche: RTL beendet die FKK-Datingshow "Adam sucht Eva". Foto: MG RTL D

Einen Grund für das abrupte Ende nannte RTL nicht. Das Format ging 2014 unter dem Titel "Adam sucht Eva – Gestrandet im Paradies" an den Start. Nach einer Umbenennung in "Adam sucht Eva – Promis im Paradies" beschränkte sich der Titel zuletzt auf "Adam sucht Eva". Unter den Kandidatinnen fanden fanden sich auch mehr oder weniger bekannte Promis wie Musikertochter Patricia Blanco und "Germany's Next Topmodel"-Kandidatin Gina-Lisa Lohfink. (red, 3.7.2019)