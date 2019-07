Frauen, die sich bei C-Date anmelden, wissen, was sie wollen. Denn C-Date ist eine Casual-Dating-Website – 30 Millionen Singles suchen dort nach erotisch aufgeschlossenen Partnern für gelegentliche Erotiktreffen ohne weitere Verpflichtungen. Darauf haben vor allem immer mehr Frauen Lust: Über 57 Prozent der C-Date-User sind weiblich. Eine gute Chance für Männer, nebenbei bemerkt.

Unwiderstehlich: Halterlose Netzstrümpfe

Weil die Herren wegen der Frauenüberzahl bei C-Date die Qual der Wahl haben, müssen sich die Damen schon ein bisserl anstrengen, um die Sinne der Männer zu betören. Am besten klappt das mit erotischen Dessous, weiß Elisa (24), Kassiererin aus Wien: "Wenn ich beim Date im Café meine halterlosen Netzstrümpfe wie zufällig unter dem Rock hervorspitzeln lasse, kann kein Mann widerstehen. Und ich fühle mich in Reizwäsche unglaublich attraktiv und sinnlich.

Laszive Rollenspiele in weißer Spitze

C-Date-Userin Jacqueline (30), Personal Trainerin aus Graz, trägt gern High Heels und kleidet ihren sportlichen Körper bei C-Date-Begegnungen gern in weiße Spitze. Sie weiß genau, was sie da tut: "Der starke Kontrast zu meiner gebräunten Haut erregt die Männer. Außerdem ist weiße Spitze ein Anreiz für mein Lieblings-Rollenspiel. Ich bin dann die Braut, die in der Hochzeitsnacht heimlich den Trauzeugen ihres ahnungslos schlafenden Mannes verführt. Mir gefallen solche Spielchen beim Erotikdate – und den Männern auch", verrät sie mit einem Augenzwinkern.

