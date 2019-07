Mario te Best

Bei mir dreht sich alles um offenes Feuer & gutes Essen! Egal ob an der Feuerstelle, mit dem Grill, Smoker oder Dutch Oven: das "draußen kochen" ist meine große Leidenschaft die ich gerne mit anderen teile!

Mario te Best

Neben der Demokratie und den olympischen Spielen ist das Gyros eine der bekanntesten Erfindungen der Griechen. Am Drehspieß gegart, durch das herunterlaufende Fett mit einer wunderbaren, knusprigen Kruste – saftig und gut gewürzt im Inneren kennt man es vom Lieblings-Griechen. Das Gyros schmeckt und ist normalerweise auch am Drehspieß am heimischen Grill leicht nachzumachen.

Was macht man aber, wenn man keinen Drehspieß hat? Man wechselt vom Aufspießen zum Aufschichten. Das nennt sich dann Schichtgyros und lässt sich so gut wie überall zubereiten: Egal ob Gas- oder Holzkohle-Grill, Smoker oder Backofen.

Man kann dabei kaum etwas falsch machen. Außerdem ist das Schichtgyros perfekt geeignet, eine größere Gästeanzahl ohne viel Aufwand zu versorgen. Sie müssen dafür nur ein bisschen Geduld für die selbstgemachte Gewürzmischung und die Marinierzeit investieren.

Foto: Mario te Best (kissedbyflames.com)

Zutaten (für 4 Personen)

circa 1 kg Schweinsschopf

Für das Gyrosgewürz

1 TL Kreuzkümmel (ganz)

1 TL Rosmarinnadeln (frisch)

1 TL Pfefferkörner (schwarz, ganz)

2 TL Oregano (getrocknet)

1 TL Thymian (getrocknet)

1 TL Majoran (getrocknet)

1/2 TL Koriander (getrocknet)

1 TL Paprika (rosenscharf)

1 TL Paprika (edelsüß)

1/2 TL Piment (gemahlen)

1 TL Zwiebelpulver

1 TL Knoblauchgranulat

2 TL Salz

Marinade

3 EL Olivenöl

Gyrosgewürz

3 EL Griechisches Joghurt

2 Zwiebeln

Foto: Mario te Best (kissedbyflames.com)

Zubereitung

Kreuzkümmel, Rosmarin und Pfefferkörner in einer Gewürzmühle zerkleinern und mit den restlichen Zutaten vermischen. Pro Kilogramm Fleisch wird ein Mal diese Menge benötigt.

Das Fleisch in circa 5 Millimeter dicke Scheiben schneiden und mit einem Fleischklopfer auf eine gleichmäßig Dicke klopfen. Das Fleisch mit Olivenöl benetzen und mit der Gewürzmischung einreiben.

Die Zwiebeln reiben und gemeinsam mit dem griechischen Joghurt zum Fleisch hinzufügen. Alles gut vermischen, etwas durchkneten und luftdicht verpackt über Nacht im Kühlschrank ziehen lassen.

Die einzelnen Fleisch-Scheiben werden jetzt übereinander geschichtet. Je nach Menge, die man zubereitet, halten die Schichten meist von alleine, falls nicht, kann man eine Kastenform verwenden. Diese dann mit Küchengarn auslegen und das Fleisch nach dem Hineinschichten verschnüren.

Den Grill auf circa 180 Grad regeln und das Gyros bei indirekter Hitze für etwa 2 Stunden bis zu einer Kerntemperatur von 75 Grad garen.

Serviert wird das Gyros dünn aufgeschnitten, am besten mit einem Pitabrot, ein paar Pfefferoni und etwas Tsatsiki.

Foto: Mario te Best (kissedbyflames.com)

Ein Rezept für selbstgebackenes Pitabrot finden Sie auf kissedbyflames.com. (Mario te Best, 11.7.2019)

Mario te Best ist Grillverrückter aus der Umgebung von Linz. Bei mir dreht sich alles um offenes Feuer und gutes Essen. Egal ob an der Feuerstelle, mit dem Grill, Smoker oder Dutch Oven: das "draußen kochen" ist meine große Leidenschaft die ich gerne mit anderen teile!