Den STANDARD gibt es jetzt auch auf read-it. Screenshot: read-it

Wien – Ab sofort ist der STANDARD inklusive aller Beilagen über den digitalen Kiosk read-it verfügbar. Die App ist seit rund dreieinhalb Jahren auf dem Markt und umfasst mittlerweile rund 670 Zeitungen und Magazine aus dem deutschsprachigen Raum. "Es freut uns außerordentlich, dass wir mit der Tageszeitung DER STANDARD eine der angesehensten Tageszeitungen Österreichs an Bord holen konnten. Die letzten Jahre haben uns gezeigt, dass unser Angebot von den Usern nachhaltig angenommen wird und unser Geschäftsmodell funktioniert", so Jörg Braun, Managing Director von read-it.

Anlässlich der Angebotserweiterung wurde auch ein neues Preismodell in Österreich vorgestellt. So können Nutzer zwischen drei verschiedenen Nutzungsmodellen wählen. Zusätzlich zu der Gratisversion mit Werbeeinspielungen und der Premium Version für Magazine (MAGZ) um 9,99 Euro pro Monat gibt es jetzt auch "Rundumsorglos-Paket" für 19,99 Euro pro Monat. Es erlaubt vollen Zugriff auf das gesamte Angebot an Tageszeitungen und Magazinen, auf bis zu fünf Geräten, inklusive offline Nutzung der Tageszeitungen.

Wer die Vorteile der Premiumversion auf begrenzte Zeit, also etwa im Urlaub nutzen möchte, kann auf neue In-App Angebote zurückgreifen. Mit diesen können verschiedene Laufzeiten gebucht werden. Eine eintägige Nutzung gibt es für 1,99 Euro und sieben Tage für 5,99 Euro. (red, 3.7.2019)