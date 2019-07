Gerade wurde sein Restaurant Gaggan bei der Bekanntgabe der "The World's 50 Best Restaurants" zum besten Lokal Asiens gekürt. Einen Tag zuvor kündigte er

Beim Werdegang von Gaggan Anand wird schnell klar: Dieser Mann mag es abwechslungsreich. Noch bevor die aktuelle Liste der "The World's 50 Best Restaurants" am Dienstag, dem 25. Juni, bekanntgegeben wurde, kündigte der Chefkoch und Namensgeber des Restaurants Gaggan in Bangkok. Sein Restaurant wurde am Abend darauf wiederholt zum besten Restaurant Asiens ausgezeichnet und rangiert weltweit auf Platz vier.

Ende Juni wurde Gaggan Anands Restaurant Gaggan als bestes Lokal Asiens ausgezeichnet. Im weltweiten Ranking rangiert er auf Platz vier. Foto: The World's 50 Best Restaurants

Abseits der Norm

Der in Indien geborene Anand war Drummer einer Rockband, bevor er kulinarische Wege beschritt. Jedoch scheiterte in seinem Land des Öfteren mit diversen gastronomischen Unternehmungen. Sein Erfolg sollte sich mit seinem Umzug nach Bangkok, Thailand einstellen.

Als erster Praktikant mit indischen Wurzeln absolvierte er nach einiger Zeit in Thailand eine Stage im legendären elBulli bei Ferran Adria und beschloss bald darauf, in Bangkok sein eigenes Lokal zu eröffnen. Gaggan steht für unkonventionelle, kontemporäre indische Küche und ist bekannt für seinen aufgeschlossenen Gastgeber.

Gaggan Anands Signature Dish: "Yogurt Explosion". Foto: Courtesy of Gaggan / The World's 50 Best Restaurants

Spätestens seit seiner Folge im Netflix-Format "Chef`s Table" zählt Gaggan Anand zu den Celebrity-Chefs des Globus. Sein Restaurant Gaggan ist das erste und einzige indische Restaurant in der gewichtigen Liste der "50 Best", und seit drei Jahren in Folge als das beste in Asien gelistet.

Warum an der Spitze gehen

Am Vortag der "50 Best", so die gängige Abkürzung, am 24. Juni, ging die Kündigung Gaggan Anands bei den Shareholdern des gehypten Restaurants ein. Der Grund für seine Kündigung seien bereits länger andauernde Differenzen mit den Mitbesitzern des Restaurants. Anand lege allerdings nur seine Position als Chefkoch zurück. Er bleibe weiterhin Teilhaber des Unternehmens. Mit einer Mitteilung auf Instagram bestätigte der Koch sein Ausscheiden aus dem nach ihm benannten Restaurant.

Auf Instagram bestätigt Gaggan Anand: "Ja, alles was ihr gehört habt, ist wahr. Ich habe gekündigt, ich bin müde."

Gaggan ist weiters Shareholder des Restaurants Sühring, einer modernen Interpretation von deutscher Küche in Bangkok, das aktuell auf Platz 17 der "The World's 50 Best Restaurants" weilt, sowie von Meatlicious, einem Bistro mit offenem Grill in Bangkok.

Aufhören zu kochen wolle der beste Koch Asiens nicht. "Ich hasse es nur, wenn ich zu vorhersehbar werde", teilte er dem Branchenmagazin "Eater" mit. Ein Restaurant habe einen Zyklus von zehn Jahren, er freue sich sehr, dass Gaggan so lange erfolgreich war.

Sein nächstes Projekt startet Anand 2021 in Fukuoka, Japan, gemeinsam mit dem japanischen Koch Takeshi Fukuyama vom Restaurant La Maison de la Nature Goh. Zudem sei eine Natural Winebar geplant sowie ein japanisches Tofu-Omakase-Restaurant. (red, 3.7.2019)