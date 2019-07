ÖVP-Parlamentarier reagierte bei Nationalratssitzung wütend – was folgten waren Memes und spöttische Bemerkungen

Die wütende Reaktion von ÖVP-Parlamentarier und Nationalratspräsident Sobotka verbreitete sich rasant im Netz und wurde zum Meme. Foto: Screenshot/WebStandard

Bei der Nationalratssitzung am heutigen Mittwoch ärgerte sich ÖVP-Parlamentarier und der amtierende Nationalratspräsident Wolfgang Sobotoka über die Rede von Jörg Leichtfried. Der SPÖ-Vizeklubchef hatte betont, dass es nicht wichtiger sein dürfte, reich zu sein, als zur Wahl zu gehen in einer Demokratie. Da sei bei der ÖVP Gefahr in Verzug, da dieser Eindruck entsteht.

Leichtfried sprach in seiner Rede auch von "bestechlichen Parteien", nannte aber keine Fraktion im Parlament. Sobotka platzte aber trotzdem der Kragen, woraufhin er Leichtfried wütend anbrüllte. Das Video der Reaktion verbreitete sich kurz nach der Rede rasant im Netz, woraufhin auf Twitter einige Memes rund um den Auszucker entstanden. (red, 3.7.2019)