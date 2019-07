Ein größerer Einsatz ist laut Polizei angelaufen. Foto: APA/ZB

Bei einer Kollision zwischen einem Güterzug und einem Pkw in Neudorf bei Wildon (Bezirk Leibnitz) in der Steiermark sind mehrere Personen schwer verletzt worden. Am Mittwochnachmittag gab die steirische Polizei via Twitter bekannt, dass dabei zwei Pkw-Insassen – ein Mann und eine Frau – tödlich verletzt wurden. Ihre Identität war vorerst noch nicht bekannt, sagte Polizei-Sprecher Fritz Grundnig. Das Auto der beiden wurde rund 100 Meter von der Lok auf dem eingleisigen Bahnbett mitgeschleift. Ein größerer Einsatz sei angelaufen, weitere Details waren nicht bekannt. Der Unfall ereignete sich auf einer mit Lichtsignalen geregelten Kreuzung.

(APA, red, 3.7. 2019)