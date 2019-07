Wie Chinesen auf Urlaub fahren. Eine Dokumentation von ORF-Korrespondent Jörg Winter. "China – Ein Milliardenvolk will reisen", 22.00, 3sat. Foto: ZDF/ORF

19.45 MAGAZIN

Kultur heute Zu Gast zum Künstlergespräch ist der deutsche Satiriker, Schauspieler und langjährige Late-Night-Host Harald Schmidt. Von 1995 bis 2014 lief seine Sendung auf Sat1, dann in der ARD und zuletzt bei Sky. Im Interview spricht Schmidt über das Ende seiner Late-Night-Show, sein Leben als fünffacher Familienvater und einiges mehr. Bis 20.15, ORF 3

20.15 DOKUMENTATION

Dokeins: Falsche Versprechen – Die dunklen Seiten des Silicon Valley Eine bessere Welt durch technischen Fortschritt, das ist das große Versprechen der Hightech-Konzerne. Die Dokumentation untersucht die dunklen Seiten hinter dieser Verheißung. Ein ernüchternder Blick darauf, wie Technologie die Gesellschaft verändert. Die industrielle Revolution war nichts gegen das, was noch auf uns zukommt. Bis 21.00, ORF 1

20.15 TALK

Runde der ChefredakteurInnen Bevor sich der Nationalrat in die Sommerpause verabschiedet, wird versucht, mit wechselnden Mehrheiten Beschlüsse zu fassen. Konstruktiv oder populistisch – das ist eine der Fragen, die Ingrid Thurnher und Anton Pelinka mit den Chefredakteuren Christian Rainer, Hubert Patterer, Christian Nusser, Petra Stuiber und Manfred Perterer diskutieren. Bis 21.00, ORF 3

21.00 TALK

Inside Brüssel Nach der EU-Wahl im Mai findet in dieser Woche die konstituierende Sitzung des Europäischen Parlaments statt. Peter Fritz diskutiert mit den Vertretern Österreichs: Othmar Karas (ÖVP), Andreas Schieder (SPÖ), Harald Vilimsky (FPÖ), Sarah Wiener (Die Grünen) und Claudia Gamon (Neos) direkt aus dem EU-Parlament in Straßburg. Bis 22.25, ORF 3

22.00 DOKUMENTATION

China – Ein Milliardenvolk will reisen Der sprunghaft angewachsene Wohlstand der letzten Jahrzehnte hat viele Chinesen zu begeisterten Touristen gemacht, die gerne ins Ausland reisen. Der Film von ORF-Korrespondent Jörg Winter zeigt, wie ein Milliardenvolk auf Urlaub fährt: im großen Stil. Der Wohlstand der neuen Mittelschicht will schließlich auch genossen werden. Bis 22.00, 3sat

22.05 PROMIS

Die George Clooney Story Er ist zweifacher Oscargewinner, Regisseur, Produzent und gilt als einer der schönsten Männer der Welt. Ein Filmteam besucht George und Amal Clooney auf ihrem Anwesen im Dorf Sonning an der Themse und bekommt einen Einblick in deren Leben. Bis 00.00, Vox

22.30 THRILLER

Teufel in Blau (USA 1995, Carl Franklin) Der arbeitslose Veteran Easy (Denzel Washington) soll Daphne (Jennifer Beals), die verschwundene Geliebte des Bürgermeisterkandidaten Carter, aufspüren. Die Suche führt ihn in die Jazzszene, als jedoch einer seiner Kontakte ermordet wird, zählt Easy selbst zu den Hauptverdächtigen. Atmosphärisch-stimmige Hommage an den Film noir. Bis 00.05, 3sat