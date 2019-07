Auch das Große Ochsenauge ist Teil der heimischen Schmetterlingsfauna. Foto: APA, Blühendes Österreich/ Ernst M.

Wien – Am Freitag ist es wieder so weit: Dann beginnt die alljährliche Schmetterlingszählung, die einen Überblick über die heimischen Lepidoptera geben soll. Etwa 160.000 Schmetterlingsarten – dazu zählen auch alle sogenannten Motten – wurden bislang weltweit beschrieben, immerhin etwa 4.000 Arten leben in Österreich. Die Schmetterlingszählung soll Daten liefern, wie sich deren Bestände über die Jahre hinweg entwickeln.

Angesetzt ist die Zählung bis 28. Juli, abgewickelt wird sie über die App "Schmetterlinge Österreichs". Damit können Schmetterlinge einfach und schnell fotografiert und bestimmt werden. Vorbild für die App war originellerweise die Partnervermittlung Tinder: Ähnlich wie bei der Dating-App kann nämlich mittels Filter und Wischen spielerisch der – hoffentlich – richtige Schmetterling gefunden und "gematcht" werden. 140 in Österreich vertretene Tagfalterarten sind mit hochwertigen Fotos und genauen Steckbriefen bereits eingespielt, die Zahl soll aber laufend erhöht werden. (red, 1. 7. 2019)