PRO: Die Politiker binden

von Eric Frey

Aus praktischer Sicht erfüllt eine Schuldenbremse kaum einen Zweck – egal ob sie, wie derzeit in Österreich, in einem einfachen Gesetz steht oder in der Verfassung, was ÖVP, FPÖ und Neos nun anstreben. Schließlich wird mit der Begrenzung des strukturellen Defizits bloß der Fiskalpakt der Eurozone bekräftigt, an den sich der Staat ohnehin halten muss. Und sollten einmal höhere Schulden notwendig werden, bietet die Schuldenbremse ausreichend Schlupflöcher. Es handelt sich bei ihr vor allem um eine symbolische Geste.

Doch auch ein Symbol kann einen Zweck erfüllen, vor allem, wenn es in der Verfassung verankert ist. Die Schuldenbremse stärkt den Grundsatz eines über den Konjunkturzyklus ausgeglichenen Haushalts – dass also der Staat in guten Zeiten keine Schulden machen soll, damit er in schlechten Zeiten mehr Spielraum hat. Das soll die Parteien und Politiker binden, die leicht der Versuchung erliegen, auch bei einer gesunden Konjunktur mehr auszugeben, als sie einnehmen. Irgendwo gibt es immer Bedarf für Sozialprogramme und Investitionen, und dies mit Steuern zu finanzieren ist nie populär.

Wohin das führt, sieht man in Italien, dessen Schuldenberg die Wirtschaft fast erdrückt. In Zeiten, in denen mit Hinweis auf niedrige Zinsen und fragwürdige neue Wirtschaftstheorien gern nach unlimitierten Mehrausgaben gerufen wird, ist die Schuldenbremse das richtige Signal. (Eric Frey, 3.7.2019)