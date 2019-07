Die Nachfolge von Peter Lammerhuber als Boss von Österreichs dominierender Mediaaagenturgruppe Group M ist geklärt. Mittwoch wurde Andreas Vretscha (49) offiziell zum Chief Executive Officer (CEO) des WPP-Mediariesen für Österreich ernannt und kommuniziert. Vretscha war bisher CEO der größten Group-M-Agentur Mediacom in Österreich.

Zur Group M gehören die Agenturmarken wie Mediacom, Mindshare, Wavemaker. Vretscha war bisher CEO der Mediacom. Omid Novidi rückt nun vom Chief Operating Officer bei der Mediacom zum CEO auf. Lammerhuber, der die Group M in Österreich über zwei Jahrzehnte aufgebaut und geführt hat, wird Chairman des Boards der Group M in Österreich. Lammerhuber wird am 29. Dezember 65.

Andreas Vretscha ist neuer Boss der mächtigsten Media-Gruppe des Landes. Foto: Group M/Mediacom

Vretscha begann 2001 bei der Mediacom, seit 2016 war er deren CEO. Omid Novidi arbeitet seit 2002 für die Mediacom und wurde dort mit April 2017 COO.

Die börsenotierte WPP wiederum ist die weltgrößte Werbeholding.

Laut den Werbebeobachtern von Focus Marketing Research, veröffentlicht von Medianet, kommt die Mediacom 2018 auf ein Bruttowerbevolumen von rund 602 Millionen Euro in Österreich, Mindshare auf rund 292 Millionen und Wavemaker auf rund 183 Millionen.

Größter Konkurrent ist Dentsu Aegis mit laut Focus 541 Millionen Euro Bruttowerbevolumen, die Media Austria übernommen hat. (red, 3.7.2019