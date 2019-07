Man sei noch dabei, die Lieferanten-Strategie zu überprüfen, sagte Vorstand Dirk Wössner am Mittwoch in Berlin

Die USA und weitere Länder haben Sorgen, dass eine größere Rolle von Huawei China Spionagemöglichkeiten im künftigen Mobil-Netz eröffnet.

Foto: reuters/rattay

Die Deutsche Telekom hat nach eigenen Angaben noch keine Entscheidung zur Rolle des chinesischen Huawei-Konzerns beim Aufbau des 5G-Mobilfunknetzes gefällt. Man sei noch dabei, die Lieferanten-Strategie zu überprüfen, sagte Vorstand Dirk Wössner am Mittwoch in Berlin. Man sei dabei auch im engen Austausch mit dem Wirtschaftsministerium. Technik-Vorständin Claudia Nemat betonte, Sicherheit habe für die Telekom in jedem Fall höchste Priorität.

Spionagemöglichkeiten

Die USA und weitere Länder haben Sorgen, dass eine größere Rolle von Huawei China Spionagemöglichkeiten im künftigen Mobil-Netz eröffnet. Huawei bestreitet das. Die Bundesregierung will einzelne Anbieter beim Aufbau des 5G-Mobilfunknetzes nicht ausschließen, hat aber zusammen mit den Sicherheitsbehörden einen Kriterienkatalog erarbeitet, der erfüllt werden muss. (Reuters, 3.7.2019)