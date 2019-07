Mehrere Apps des Facebook-Konzerns kämpfen mit technischen Problemen. Foto: ap/meissner

Facebook, Instagram und Whatsapp sind am Mittwoch am Nachmittag von Störungen betroffen. Diese sind weltweit aufzufinden. Ein Facebook-Sprecher bestätigte der Deutschen Presse-Agentur Probleme beim Hochladen von Fotos und anderen Dateien in den Apps des Unternehmens. Man arbeite daran, schnellstmöglich wieder einen normalen Betrieb herzustellen. Alle drei Dienste gehören zum Facebook-Konzern.

Weltweit Probleme

Laut der Website "allestörungen" sind besonders Nutzer in Deutschland, Großbritannien, Frankreich und den Benelux-Staaten betroffen, aber auch User aus Österreich, vor allem in Wien, vermelden Probleme. Außerdem werden Störungen an der Ostküste der USA sowie in Teilen Südeuropas und Südamerikas gemeldet. Problematisch ist es vor allem, Bilder hoch- bzw. herunterzuladen. Auf sozialen Medien tun zahlreiche Nutzer bereits ihren Ärger kund.

Nicht das erste Mal heuer

Bereits im März dieses Jahres war es zu mehrstündigen Störungen der weltweit genutzten Plattformen gekommen. Damals waren Facebook, der Chatdienst Messenger sowie das Netzwerk Instagram betroffen. Das Ausmaß war damals unklar, Facebook hatte davon gesprochen, dass "einige Leute" mit Problemen zu kämpfen hätten. Kurzfristige Ausfälle gibt es immer wieder, jedoch ist ungewöhnlich, dass solche sich über Stunden ziehen – oder, dass es mehr als einmal im Jahr zu ihnen kommt. (red, APA/dpa, 3.7.2019)