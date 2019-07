Vor Parlamentswahl am Sonntag stehen die Zeichen auf Sieg des Konservativen Mitsotakis

Der voraussichtliche nächste Premier Mitsotakis auf Wahlkampftour. Foto: ARIS MESSINIS / AFP

Athen – Drei Tage vor der Parlamentswahl in Griechenland am 7. Juli zeichnet sich laut zwei Umfragen ein Machtwechsel ab. Die Konservativen der Nea Dimokratia (ND) unter ihrem Chef Kyriakos Mitsotakis führen das Rennen um die Gunst der Wählerschaft demnach mit 9,4 und 9,7 Prozentpunkten deutlich vor der Syriza des linken Regierungschefs Alexis Tsipras.

Das Bündnis der radikalen Linken Syriza rutscht laut diesen Umfragen im Vergleich zur Wahl 2015 von rund 35,5 Prozent auf 29,2 beziehungsweise sogar 24,3 Prozent ab. Die Konservativen könnten den Umfragen nach auf 38,6 beziehungsweise 34,0 Prozent kommen (2015: 28,1 Prozent). Die Konservativen hätten damit dank eines Mehrheitsbonus eine bequeme Mehrheit im Parlament von 155 bis 165 der insgesamt 300 Abgeordneten.

Den Einzug ins Parlament erwarten auch die sozialdemokratische Partei Kinal (Bewegung des Wandels) mit etwa sieben Prozent, gefolgt von den Kommunisten mit fünf und den Rechtsextremisten der Goldenen Morgenröte mit vier Prozent. Zittern müssen zwei kleinere Parteien, die rechtspopulistische Griechische Lösung und die Partei des ehemaligen Finanzministers Yannis Varoufakis, Mera25. Diese könnten laut diesen Umfragen an der Drei-Prozent-Klausel scheitern. (APA, 4.7.2019)