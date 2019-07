Für 30 Dollar kann man das Badewasser von Cosplayerin Belle Delphine kaufen – das Produkt ist aktuell ausverkauft. Foto: Screenshot/GameStandard

Cosplayerin und Influencerin Belle Delphine verkauft ihr Badewasser an "durstige Gamer". 30 Dollar kostet ein Glas mit Wasser, in dem die Frau zuvor gebadet hat. Bestellen kann man das Produkt über die Website der Frau. Dort ist der Hinweis zu lesen, dass man das Wasser nicht trinken soll und es nur einen "sentimentalen Nutzen" hat.

Badewasser bereits ausverkauft

Auch wenn sich Delphine viel Spott von ihren 3,8 Millionen Abonnenten auf Instagram anhören musste, verkauft sich das Glas mit Badewasser offenbar prächtig. Auf der Website ist der Hinweis zu lesen, dass das Produkt bereits ausverkauft ist. Wie viele Stück verkauft wurden, lässt die Cosplayerin allerdings offen.

Foto: Screenshot/GameStandard

Cosplayerin findet Erfolg selber absurd

Die Influencerin zeigte sich allerdings auch selbstkritisch: "Wir leben in einer Generation, in der Frauen ihr eigenes Badewasser verkaufen können. Denkt mal darüber nach". Die 19-Jährige aus Großbritannien weiß also offenbar, wie man Aufmerksamkeit im Netz lukriert. Sie besitzt auch einen Snapchat-Account, zu dem sich User Zugang erkaufen können, um Teil des Lebens der jungen Frau zu werden. (red, 4.7.2019)