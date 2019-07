Die fragliche Büste stammt aus der 18. Dynastie und entstand zwischen 1333 und 1323 vor unserer Zeitrechnung. Foto: APA/AFP/CHRISTIE'S AUCTION HOUSE

London/Kairo – Die geplante Versteigerung einer über 3.000 Jahre alten Büste des ägyptischen Pharao Tutanchamun aus der 18. Dynastie hat wütende Reaktionen aus Kairo ausgelöst. Das ägyptische Außenministerium erklärte vor der für Donnerstag angesetzten Versteigerung, die Auktion stehe im Widerspruch zu internationalen Vereinbarungen und Konventionen. Der frühere Minister für Altertümer, Sahi Hawass, sagte, die Büste sei vermutlich in den 1970er-Jahren aus dem Karnak-Tempelkomplex gestohlen worden.



Das Auktionshaus Christie's in London will die 28,5 Zentimeter große Büste aus braunem Quarzit, die den Pharao als Gott Amun darstellt, am Donnerstag in London versteigern. Erwartet wird ein Erlös von umgerechnet mehr als viereinhalb Millionen Euro. Die Büste stammt aus der privaten Resandro-Sammlung.



Vom Prinzenhaus nach Wien



Christie's zeigte sich erstaunt über die verärgerten Reaktionen aus Ägypten. Das Land habe sich niemals in dieser Form über die Büste geäußert, die seit vielen Jahren bekannt und öffentlich ausgestellt worden sei. "Das Objekt ist und war nie Gegenstand von Ermittlungen", betonte das Auktionshaus und verwies auf die veröffentlichte Provenienz des Relikts. Demnach sei die Büste in den 1960er-Jahren von Prinz Wilhelm von Thurn und Taxis (1919 – 2004) erstanden und zwischen 1973 und 1974 an Josef Messina, dem damaligen Besitzer der Galerie Kokorian & Co in Wien weiterverkauft worden. (red, APA, 4.7.2019)