Neun Millionen spielen täglich zwischen drei und sechs Stunden "Candy Crush". Ein User soll ferner an nur einem Tag rund 2300 Euro ausgegeben haben. Ein Problem sieht Entwickler King dennoch nicht. Foto: King

Candy Crush wird weltweit von neun Millionen Menschen täglich zwischen drei bis sechs Stunden gespielt. Dies wurde von einem Manager von Entwickler King verraten. Bei einem Ausschuss im britischen Parlament sagte eine weitere Führungskraft, dass ein Spieler im vergangenen Jahr an nur einem Tag rund 2300 Euro für das Mobile-Spiel ausgab. Von einer Sucht kann hier allerdings keine Rede sein, wurde den anwesenden Politikern verdeutlicht.

Zwei bis drei Leute melden sich im Monat bei Entwickler

"Von unseren 270 Millionen Nutzern melden sich im Monat vielleicht zwei oder drei Leute, die sich besorgt zeigen, dass sie zu viel Geld oder Zeit in das Spiel investieren. Das ist eine winzige Anzahl an Spielern. Wenn wir dann mit ihnen sprechen, sagen sie, dass sie glücklich damit sind, was sie tun", sagte King-Manager Alex Dale gegenüber dem Ausschuss, der sich mit süchtig machender Technologie auseinandersetzt.

430.000 Nutzer spielen täglich mehr als sechs Stunden

3,4 Prozent der User, also rund 9,2 Millionen Spieler, sollen täglich zwischen drei bis sechs Stunden spielen. Circa 430.000 Nutzer verwenden Candy Crush jeden Tag mehr als sechs Stunden. Der durchschnittliche Spieler ist weiblich, 35 Jahre alt und spielt durchschnittlich 38 Minuten täglich. Die User hätten laut Dale "viel Freizeit", die sie wiederum in das Game investieren. Unter den Spielern finden sich auch viele Pensionisten.

"Es ist die Entscheidung des Spielers"

Dale verteidigte auch jenen Spieler, der an nur einem Tag 2300 Euro ausgab. Besagter Nutzer soll bei einem Abverkauf zugeschlagen haben und die gekauften Spielelemente dann über die nächsten sieben Monate verwenden haben. In dieser Zeitspanne soll der User weitere 886 Euro in das Game investiert haben. "Es ist die Entscheidung des Spielers, wenn er so viel Geld für das Spiel ausgeben will", betonte der Manager.

Frühwarnsystem wieder abgeschafft

Auf Nachfrage hinsichtlich eines Frühwarnsystems, wenn ein Spieler etwa außergewöhnlich viel Zeit oder Geld in Candy Crush investiert, sagte Dale zuletzt, dass man sowas früher hatte. Wenn ein Nutzer in nur einer Woche mehr als rund 220 Euro ausgab, bekam er eine automatisch generierte Mail, mit Hinweis darauf. Die User sollen dies allerdings "aufdringlich" befunden haben, weswegen das Frühwarnsystem wieder eingestellt wurde. (red, 4.7.2019)