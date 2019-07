Beim "Pigeon Simulator" spielt man eine richtig ungute Taube. Foto: Bossa Studios

Mit dem Surgeon Simulator und I am Bread hat die britische Spieleschmiede Bossa Studios bereits zwei irrwitzige Games im Angebot, nun wurde der Pigeon Simulator vorgestellt. Wie der Name vermuten lässt, geht es darum die Kontrolle über eine Taube zu übernehmen. Allerdings ist man kein harmloses Federvieh, sondern ein richtig ungutes Tier, das die gesamte Stadt terrorisiert.

Erinnerungen an "Goat Simulator"

Laut Trailer zerstört man etwa Busstationen, bewirft Menschen mit Spielzeugautos sowie Kot und hinterlässt eine ganze Stadt im Chaos. Das erste gezeigte Gameplay erinnert stark an Goat Simulator, bei dem man als irre Ziege eine Stadt in Schutt und Asche legt. Entwickelt wurde das Game aus dem Jahr 2014 von Coffee Stain Studios – beide Spieleschmieden haben an einem DLC für I am Bread bereits zusammengearbeitet.

Noch keine Infos zum Release

Wann das Spiel konkret erscheint, lässt Bossa Studios offen. Auch welche Plattformen bedient werden, wurden vorerst nicht beantwortet. (red, 4.7.2019)