David Schalkos "Schwere Knochen" wird TV-Serie.

Wien –Basierend auf David Schalkos gleichnamigem Roman entwickeln Satel Film und Superfilm die TV-Serie "Schwere Knochen". Erzählt wird die Geschichte von vier Kleinganoven im Wien der Zwischenkriegszeit, ihre Entwicklung zu brutalen Verbrechern bis hin zum rasanten Aufstieg und der Alleinherrschaft über Wiens Unterwelt der Besatzungszeit.

Schalko schreibt die Drehbücher zur Serie: Das Projekt sei in Entwicklung, sagt der Autor und Regisseur von "Braunschlag", "Altes Geld" und "M – Eine Stadt sucht einen Mörder". Es habe heuer den Berlinale Co-Pro Series Preis gewonnen und sei auch im Rahmen von Series Mania in Lille präsentiert worden. "Mehrere internationale Sender" seien interessiert, so Schalko. (red, 4.7.2019)