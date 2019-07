In Serien für Jugendliche wird immer öfter geraucht – Netflix will dagegen nun etwas unternehmen. Foto: Netflix

Im vergangenen Jahr hatte sich die Anzahl an Darstellungen von Rauchern in den beliebtesten Shows Jugendlicher vervierfacht – allen voran: Stranger Things Staffel 2. Das zeigte eine neue Studie der Anti-Rauchergruppe Truth Initiative, die passend zum Start der dritten Staffel von Stranger Things veröffentlicht wurde.

Netflix

Netflix-Zigarette wird ausgedämpft

Als Reaktion kündigte Netflix an, alle Darstellungen von Tabakkonsum in zukünftigen Produktionen, die für Jugendliche ab 14 freigegeben werden sollen, auszuschließen. Eine Ausnahme würde man nur aus Gründen der historischen Richtigkeit machen.

Auch in Projekten, die für ältere Altersgruppen freigegeben werden, soll in Zukunft auf Zigarren, E-Zigaretten und Co. verzichtet werden – es sei denn, sie seien "essentiell für die kreative Vorstellungen der Künstler oder für die richtige Charakterdarstellung", so der Streaminganbieter in einem Statement für Variety.

Neue Staffeln qualmen viel stärker

Im Vergleich zur ersten Staffel der 80er Science-Fiction-Mystery-Teeniesoap, tauchte die Zigarette in Stranger Things 2 44% öfter auf. Doch nicht nur in dieser Serie, die in einer Zeit spielt, in der es noch schick war zu rauchen, stieg der Tabakkonsum am Bildschirm – auch in anderen, heuer erschienenen Staffeln beliebter Serien, stiegen Darstellungen von Rauchern stark. In Orange is the New Black Staffel 6 wurde 233 Mal geraucht, hingegen in Staffel 5 nur 45 Mal. In der neuen Staffel von Unbreakable Kimmy Schmidt gab es sogar einen Sprung von 9 auf 292 Darstellungen von Tabakkonsum.

Netflix

Truth Initiative sieht neue Werbeform der Tabakindustrie

"Inhalte sind zur neuen Tabakwerbung geworden", so Robin Koval, CEO der Truth Initiative, in einem Statement. Kritisiert wird, dass die häufigen Darstellungen von Rauchern Nikotinsucht verharmlosen und glorifizieren würden.

Nicht nur in Netflix Produktionen ist der Zigarettenkonsum angestiegen, laut der Studie von Truth Initiative seien auch jugendfreundliche Serien anderer Studios auffällig. In Amazons The Marvelous Mrs. Maisel, ABCs Modern Family und American Horror Story von FX zeigten immer häufigere Darstellungen von Tabakkonsum. (hsu, 04.07.2019)