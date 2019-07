Stadt, Land oder Meer: Was ist in der Emilia-Romagna besonders empfehlenswert?

Wie gefällt Ihnen Bologna? Was können Sie dort empfehlen? Foto: Getty Images/iStockphoto/starmaro

Kilometerlange Strände, Rennaissancepaläste und kulinarische Hochgenüsse: Das alles gibt es nur wenige Stunden von Österreich entfernt in der italienischen Region Emilia-Romagna. Im Süden Norditaliens, zwischen Adria, Apennin und Po, bietet sie Besuchern reizvolle Kontraste zwischen Meer und Bergen.

Wunderschöner Blick in die Region. Foto: Getty Images/iStockphoto/Freeartist

Doch auch historisch und kulturell Interessierte kommen in den bekannten Städten der Region auf ihre Kosten: Bologna mit seinen beeindruckenden Portiken und Stadttürmen, Ravenna, das ehemalige Zentrum des Byzantinischen Reichs, Ferrara, Piacenza oder Modena. Und wer doch ins Meer hüpfen will, für den lohnt sich ein Abstecher in die Badeorte der Provinz Rimini. Ausreichend Hunger sollte man auch mit in den Urlaub nehmen: Immerhin ist hier die Heimat des Parmaschinkens, des Parmesans und des berühmten Ragù alla Bolognese.

Sommerliche Stimmung am Strand von Rimini. Foto: Getty Images/iStockphoto/Superlativa

Was mögen Sie an der Emilia-Romagna?

Wie lauten Ihre Tipps abseits der typischen Touristenpfade?

Welche Sehenswürdigkeiten und Naturschauplätze muss man besucht haben?

Welche Outdooraktivitäten bieten sich an?

Die besten Tipps für Familien mit Kindern?

Welche Gerichte muss man probiert haben?

Welche Reiserouten würden Sie empfehlen?

Posten Sie Ihre Tipps und Erfahrungsberichte im Forum. Wir freuen uns auf Ihre Beiträge! (aan, 9.7.2019)