Das seltenste Spiel der Welt wird aktuell auf eBay verkauft. 90.000 Dollar verlangt der Verkäufer für eine Kopie von Extra Terrestrials für den Atari 2600. Man kann allerdings auch einen günstigeren Preis vorschlagen, da der Zustand des Produkts laut eigener Beschreibung nur "akzeptabel" ist. Der Verkäufer hat das Spiel im Vorjahr übrigens auf eBay für 16.500 Dollar gekauft und will nun offenbar eine Menge Gewinn machen.

Extra Terrestrial

Nie offiziell vertrieben

Von Extra Terrestrials gibt es nur vereinzelte Kopien. Das Game wurde im Jahr 1984 von einer Familie in einer Garage im kanadischen Ontario programmiert. Offiziell vertrieben wurde das Spiel nie. Allerdings wurden in der Nachbarschaft der Entwickler wenige hunderte Kopien verkauft. Im Personal Computer Museum in Brantford ist das Spiel ausgestellt. Laut dem Verkäufer soll es aktuell keine weitere Kopie mehr geben.

1984 krachte Industrie

Entdeckt wurde das Game, als besagtem Museum das Spiel von einem Besucher zugeschickt wurde. Die Verantwortlichen machten sich daraufhin auf Spurensuche und fanden die Entwickler des Games. Diese hatten sich erhofft, vom Hype rund um Videospiele Anfang der 1980er zu profitieren. Allerdings kam es zu Problemen bei der Entwicklung, weshalb Extra Terrestrials erst 1984 fertig wurde. In diesem Zeitraum kam es allerdings zum wirtschaftlichen Zusammenbruch der Videospieleindustrie in den USA.

ROM zum Download verfügbar

Spieltechnisch soll das Game übrigens eher schwach sein, wie Atari-Sammler Adam White gegenüber dem Fernsehsender OTV News erzählt. Allerdings stellt Extra Terrestrials gewissermaßen ein Relikt dar, da das Spiel aus einer Zeit stammt, in der jeder mit genug Wissen und Geld ein Game für eine Konsole entwickeln konnte. Um das Game zu spielen, sind übrigens nicht 90.000 Dollar nötig. Das Museum hat die ROM kostenlos zum Download bereitgestellt. (dk, 4.7.2019)