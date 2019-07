Vorlage für die gleichnamige TV-Erfolgsserie von Robert Kirkman. Am Mittwoch erschien der letzte Band.

Das Ende der Comics könnte das Serienende von "The Walking Dead" bedeuten. Foto: AMC

New York – Mit der Comicserie "The Walking Dead", die auch als Vorlage für die gleichnamige TV-Erfolgsserie diente, ist Schluss. Der am Mittwoch erschienene Band sei der letzte, teilte der Verlag zur Überraschung vieler Fans mit.

"Es hat sich einfach sehr falsch und gegen die Natur der Serie angefühlt, das Ende nicht genauso überraschend zu machen wie die vielen großen Todesfälle darin", sagte Entwickler Robert Kirkman.

Die seit 2003 monatlich veröffentlichte Comicserie handelt von einer Gruppe von Menschen, die nach einer Zombie-Apokalypse um ihr Überleben kämpft. Seit 2010 läuft die gleichnamige Serie erfolgreich beim US-Sender AMC. (APA, 4.7.2019)