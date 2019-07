Spacig, heftig, kultig

Dass der Wiener Fotograf Stefan Oláh ein einzigartiges Auge für Architektur, Design und besondere Stadt- und Landfleckchen hat, durfte er schon öfters beweisen. Für seine Publikation "Bunt, sozial, brutal. Architektur der 1970er Jahre in Österreich" warf er es auf rund 40 ausgewählte Bauten, die zeigen, was in den 70ern architektonisch hierzulande (auch) abging. Das Bild zeigt übrigens einen Raum im Linzer Brucknerhaus (1969-1974).

Verlag Anton Pustet, 152 Seiten, € 35; www.olah.at