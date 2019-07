Pro

von Mia Eidlhuber

Das mit dem Fleisch ist so eine Sache. Man sollte seinen Verzehr eigentlich längst einstellen oder – zumindest – viel, viel, viel weniger davon essen. Das bedeutet aber, dass bitte nichts mehr dem Zufall überlassen werden darf, wenn doch einmal so ein gutes Stück Grillgut auf den Teller kommen soll. Abgesehen davon, dass wir so einen Rinder-, Lamm-, Schweine- oder Sonstwie-Braten eigentlich selbst erlegt oder beim lokalen Biofleischbauern, Jägermeister et cetera erstanden haben sollten, kommt spätestens hier die Farbe Rosa ins Spiel, die, ganz im Gegensatz zum Fleischkonsum, politisch komplett unbedenklich ist (siehe der Standard).

Kleine Mädchen lieben diese Farbe, Feministinnen färben sich manchmal so Haare samt Undercut, und auch Fleischconnaisseurinnen und -Connaisseure schätzen einen zartrosa Ton. Nur ohne ein Grillthermometer ist der einfach nicht – oder nicht einfach – zu haben. Keine Ahnung, wie dieses komische Küchenutensil das schafft. Hauptsache rosa!