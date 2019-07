Als die Welt auf ihn angewiesen ist, muss Officer John McClane wieder einmal beweisen, was in ihm steckt – "Stirb langsam 4.0", 20.15, Puls 4. Foto: Twentieth century Fox/Frank Masi

18.30 MAGAZIN

Konkret Ein beliebtes Restaurant im sechsten Bezirk in Wien, mit europäischen und nordafrikanischen Einflüssen, darf keine Kellnerlehrlinge ausbilden, weil es keine österreichischen Gerichte auf der Speisekarte hat. So will es eine Verordnung zur Ausbildung von Gastronomielehrlingen, die mit 1. Juni 2019 verschärft wurde. Bis 18.51, ORF 2

19.40 REPORTAGE

Re: Zur Wahl über die Grenze Ákos Hadházy ist parteiloser Abgeordneter im ungarischen Parlament. Bei den Parlamentswahlen 2016 hat er beobachtet, wie Shuttlebusse Ukrainer zur Wahl nach Ungarn brachten. Gewählt haben sie fast ausschließlich Viktor Orbáns Partei Fidesz. Hadházy will herausfinden, ob das auch bei der Europawahl geschieht. Bis 20.10, Arte

20.15 ACTION

Stirb langsam 4.0 (Live Free or Die Hard, USA/GB 2007, Len Wiseman) Cop Veteran John McClane (Bruce Willis) soll den Junghacker Matt Ferell (Justin Long) zu einem FBI-Verhör eskortieren. Ein Killerkommando, das es auf seinen Schützling abgesehen hat, kommt ihm jedoch in die Quere. Der in die Jahre gekommene McClane muss zeigen, ob er es noch drauf hat. Bis 21.30, Puls 4

22.25 POLITDRAMA

Thirteen Days (USA 2000, Roger Donaldson) Oktober 1962: Als die Sowjetunion in Kuba Atomwaffen stationiert, steht die Welt am Rande eines Krieges. Sicherheitsberater Kenneth P. O'Donnell (Kevin Costner) und US Präsident John F. Kennedy (Bruce Greenwood) versuchen, eine angemessene Reaktion zu finden. Es beginnt ein 13 Tage dauerndes Ringen um eine friedliche Lösung. Bis 00.40, 3sat

22.35 DOKUMENTATION

Universum History: Die Kelten Teil drei der Dokureihe über die keltische Kultur erzählt vom Aufeinandertreffen der Kelten mit dem übermächtigen römischen Reich. Als die Römer im Jahr 43 nach Christus mit der Eroberung Britanniens beginnen, wird das Land von unterschiedlichen keltischen Stämmen bewohnt. Manche von ihnen schließen Bündnisse mit den Römern, andere proben den Aufstand. Bis 22.45, ORF 2

23.25 TALK

Aus dem Archiv Peter Simonischek erzählt im Radiokulturhaus von Erinnerungen, Anekdoten und Sternstunden seiner Karriere als Schauspieler und verrät auch etwas über zukünftige Projekte. Weitere Gäste sind Klaus Gmeiner und Hedwig Kainberger. Bis 0.20, ORF 3

0.15 KLASSIKER

Columbo: Alter schützt vor Torheit nicht (Columbo: Dagger of the Mind, USA 1972, Richard Quine) Die alternden Schauspieler Nicholas Framer (Richard Basehart) und Lillian Stanhope (Honor Blackman) sind für ein Comeback in einer Londoner Macbeth-Aufführung zu allem bereit und gehen sogar über Leichen. Gut, dass Inspector Columbo (Peter Falk) gerade zu Besuch bei Scotland Yard ist und sich der Sache annimmt. Bis 1.45, ORF 2