Sollte man mit Wasser und Schnee nichts anfangen können, kann immerhin die Flucht in den kühlenden Wald angetreten werden. Firewatch lädt nicht nur zu einer Wanderung bei angenehmen Temperaturen ein, immer wieder läuft einem aufgrund des Spielgeschehens der Schauer eiskalt über den Rücken. Und bildschön ist diese Spielewelt auch noch – was will man mehr?