Michael Tojner hat stets erklärt, dass alle Behauptungen des Burgenlands "von falschen Prämissen" ausgingen. Foto: Regine Hendrich

Wien – Schlag auf Schlag geht es in der Causa Michael Tojner weiter. Vorige Woche hat die Wirtschaft- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) 50 Hausdurchsuchungen veranlasst in dem Strafverfahren, das durch eine Betrugsanzeige des Landes Burgenland ausgelöst wurde. Nun hat das Straflandesgericht Wien jede Menge Immobilien des Unternehmers beschlagnahmen lassen. Die Liegenschaften bleiben so lange eingefroren, bis ein Betrag von 140 Millionen Euro erlegt ist. Tojner, bzw. die Verantwortlichen der Gesellschaften, in deren Eigentum die Immobilien stehen, dürfen die Liegenschaften also weder veräußern, noch belasten oder verpfänden – das erschließt sich aus dem 47-seitigen Beschluss des Straflandesgerichts, der dem STANDARD vorliegt und von dem der Kurier berichtet hatte.

37 Grundstücke sowie fast 30 Wohnungen wurden beschlagnahmt, der Radius reicht von Wien über Krems an der Donau, Linz, Graz und Voitsberg bis hin nach Schwaz in Tirol. Den Antrag auf Beschlagnahme hat die ermittelnde WKStA gestellt, bezweckt wird laut Beschluss die Sicherung allfälliger privatrechtlicher Ansprüche oder auch allffäliger Geldstrafen, die sich aus einem Finanzstrafverfahren ergeben könnten.

Tatverdacht erhärtet

Zur Erinnerung: Das Burgenland wirft Tojner vor, er habe das Land anlässlich des Erwerbs der damals gemeinnützigen Wohnbaugenossenschaften Pannonia, Gesfö und Riedenhof betrogen. Auf Basis falscher Bewertungen der Liegenschaften durch Tojner bzw. seine Gutachter sollen jene Abschlagszahlungen ans Land zu gering ausgefallen sein, die beim Verfahren zur Aberkennung der Gemeinnützigkeit fällig werden. Tojner bestreitet das und es gilt die Unschuldsvermutung.

Neben Tojner sind 15 weitere Personen beschuldigt und, gemäß Verbandsverantwortlichkeitsgesetz, neun Unternehmen. Einer der in die Deals involvierten Rechtsanwälte belastet Tojner schwer: Er sagt, er sei nur Treuhänder des Unternehmers gewesen, Tojner selbst sei Eigentümer der involvierten Gesellschaften gewesen. Tojner habe ihn, nach Bekanntwerden der Betrugsanzeige des Burgenlands, aufgefordert, alle Unterlagen zu vernichten, die auf eine Treuhandschaft hinwiesen. Tojner bzw. seine Anwälte weisen diesen Vorwurf zurück.

Laut Straflandesgericht hat sich der Tatverdacht gegen Tojner erhärtet. Er selbst könne noch nichts zur Beschlagnahme sagen, man müsse erst die Akten analysieren, so eine Sprecherin. (gra, 4.7.2019)