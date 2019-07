Foto: AP

Das Mail von Amazon kommt bei tausenden seiner Kunden gut an. Das Unternehmen informiert sie derzeit darüber, dass Prime-Kunden einen Teil ihrer bereits bezahlten Gebühr zurückbekommen. Dafür sorgten Konsumentenschützer der Arbeiterkammer (AK), die Amazon aufgrund unzulässiger Geschäftspraktiken und Klauseln erfolgreich geklagt haben. Konkret ging es unter anderem um eine Preiserhöhung des Premium-Diensts Prime im Februar 2017 von 49 auf 69 Euro, beim Studententarif von 24 auf 34 Euro. Diese war laut Handelsgericht Wien und Oberlandesgericht nicht zulässig. Sie sei rechtswidrig und demnach nicht wirksam.

Post von Amazon.

Nach einigem Geplänkel, haben sich AK und der Onlinehändler darauf geeinigt, dass Amazon den Betrag auf Verlangen zurückerstattet. Allerdings nur an Personen, die sich bis 30. Juni bei Amazon meldeten. Dies haben zahlreichen Kunden gemacht. Sie bekommen nun 40 beziehungsweise 20 Euro in den kommenden Tagen.

Einer der größten Erfolge der AK

Für die AK ist dies einer großer Erfolg. In den vergangen Jahren ist sie immer wieder gegen AGB-Änderungen, etwa bei Mobilfunkern, erfolgreich vor Gericht gezogen. Die vergleichsweise unkomplizierte Lösung mit Amazon, kann durchaus als absoluter Meilenstein bezeichnet werden.

Kritik

Amazon kann mit der Lösung gut Leben. Durch die rasche Abwicklung haben Kunden weiterhin kein großes Problem mit dem Unternehmen.

Dazu kommt, dass das Unternehmen wegen der Arbeitsbedingungen seiner Mitarbeiter immer wieder in der Kritik steht – und sich daher um ein gutes Image bemüht. Zuletzt sorgte der Moderator und Comedian John Oliver Kunden für Schlagzeilen, nachdem er die Arbeistbedingungen der Amazon-Mitarbeiter in seiner Show "Last Week Tonight" scharf kritisierte. Auch in Österreich und Deutschland muss sich Amazon diesbezüglich immer wieder der Kritik stellen. (sum, 4.7. 2019)