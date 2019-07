Robinie: Giftige Pionierpflanze



Die Robinie (Robinia pseudoacacia) oder Falsche Akazie scheint auf den ersten Blick ein durchaus sympathischer Baum: Ursprünglich in Nordamerika daheim, gelangte sie bereits im 17. Jahrhundert nach Mitteleuropa, wo sie in Gärten und Parks angepflanzt wurde. Ihr schnelles Wachstum und vielseitig verwendbares Holz machten sie auch zu einem beliebten Baum bei Aufforstungen. Außerdem sind ihre Blüten sehr nektarreich und daher eine gute Bienenweide. Heute gibt es sie in fast ganz Europa, wobei sie in Österreich vor allem im Osten des Landes häufig ist.

Probleme macht die Robinie allerdings in naturnahen Landschaften, in die sie zunehmend eindringt: Nährstoffarme Lebensräume wie etwa Trockenrasen sind heutzutage selten und die auf sie angewiesenen Arten gefährdet. Als typische Pionierpflanze hat die Robinie keine Probleme, solche Habitate zu besiedeln. Dabei verdrängt sie nicht nur heimische Arten, sondern ändert auch die Nährstoffverhältnisse im Boden: Mithilfe symbiontischer Bakterien ist sie nämlich imstande, Luftstickstoff zu binden und so ihren Standort selbst zu düngen. Pflanzen und Tiere, die auf nährstoffarme Lebensräume spezialisiert sind, werden auf diese Weise weiter zurückgedrängt.

Die Robinie enthält übrigens das Alkaloid Robinin und ist dadurch hochgiftig für Mensch und Tier: Besonders konzentriert tritt das Gift in Rinde und Früchten auf.