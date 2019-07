Die Auswahl der Location kam nicht von ungefähr: Das in Rom ansässige Modehaus finanziert mit 2,5 Millionen Euro die Restaurierung des Tempels der Venus und der Roma, auf den die Models am Donnerstagabend zuliefen. Zuletzt hatte Fendi die Restaurierung des Trevi-Brunnens in Rom unterstützt und dort eine Show gezeigt. (red, 5.7.2019)