In dieser Galerie: 6 Bilder "Overcooked" "Overcooked" "Overcooked" "Overcooked" "Overcooked" "Overcooked"

Overcooked gibt es eine Woche lang gratis im Epic Games Store. Das Spiel kann aktuell kostenlos bezogen werden und bleibt auch danach in der eigenen Library. Das Game kostet im Epic Games Store normalerweise 13,99 Euro.

Xbox

Worum es in "Overcooked" geht

Overcooked ist eine kooperative Küchenschlacht, bei der bis zu vier Spieler gleichzeitig an einem oder mehreren Gerichten gemeinsam arbeiten müssen. Fängt man anfangs noch in einer gewöhnlichen Küche an, wird der Kochplatz im Laufe der Zeit immer absurder und wilder.

PlayStation

Nachfolger bereits erschienen

Overcooked erschien im August 2016 und hat im August 2018 einen Nachfolger erhalten. Beide Games erhielten sehr positive Kritiken. Besonders spaßig ist es übrigens, mit Freunden oder Familie gemeinsam zu spielen – Schrei- und Lachkrämpfe inklusive. (red, 5.7.2019)