Anna Spindler lebt und arbeitet in Salzburg. Hier erzählt sie uns, was man in der Festspielstadt machen sollte – und was nicht

In dieser Galerie: 5 Bilder Salzburg. Foto: APA/BARBARA GINDL Rockhouse. Foto: wikicommons/eweht Kapuzinerberg. Foto: wikicommons/Cezar Suceveanu Künstlerhaus. Foto: wikicommons/eweht (talk) Zur Person Anna Spindler hat es vom Flachland "ins schönste Bundesland Österreichs" verschlagen. Die Wahl-Salzburgerin betreibt den Laden Zimzala und vertreibt nachhaltige Produkte aus upgecycleten Segelstoffen. Sie hat außerdem eine eigene Siebdruckwerkstatt in Hallein, wo sie Workshops gibt und Kleinauflagen auf Biobaumwollshirts und Co druckt.

Foto: privat

"Ask a local ..." ist eine Serie, in der Bewohner Tipps geben, was in ihrer Stadt so los ist, wo man gut essen kann, was man unbedingt sehen und wo man übernachten sollte.

Die Salzburger Festspiele (20. Juli bis 31. August) widmen sich 2019 den Mythen der Antike. Aber nicht nur für Kulturinteressierte hat Salzburg einiges zu bieten – wie wir von Anna Spindler erfahren. Die Kreativ-Unternehmerin verrät, wo die Locals in Salzburg essen, feiern und shoppen.

Wo bekommt man das beste Frühstück/den besten Lunch/das beste Dinner in der Stadt?

Das beste Frühstück ist schwierig zu sagen, da man in Salzburg nur sehr schwer einen der begehrten Plätze in den Frühstückslokalen ergattern kann – ohne Vorreservierung quasi mission impossible. Daher lieber in Ruhe den besten Kaffee der Stadt im Kaffee Alchemie direkt an der Salzach genießen und dem bunten Treiben der Stadt zusehen.

Zu Mittag sollte man dem Ludwig einen Besuch abstatten – ein Burgerlokal, wo nicht nur das Essen mit viel Liebe zum Detail zubereitet wird. Neben Bioburgerfleisch gibt's hier auch trendy Bowle in allen möglichen Varianten.

Abends darf man sich das Magazin nicht entgehen lassen. Hervorragende internationale Küche mit großer Weinauswahl (Vinothek inklusive) in einmaliger Atmosphäre direkt im Mönchsberg.

Auf welcher Spazierroute durch die Stadt begegnet man kaum Touristen?

Die würde ich auch gerne kennen ... Grundsätzlich lichtet es sich aber schon, sobald man auf den Kapuzinerberg raufspaziert und dort oben den Sonnenuntergang anschaut.

Welches Museum kannst Du empfehlen?

Das Künstlerhaus ist immer einen Besuch wert! In dem markanten roten Gebäude direkt an der Salzach findet man zeitgenössische regionale und internationale Kunst – gratis!

Welche Bar bietet die besten Cocktails?

Die Jigger Bar ist praktischerweise direkt neben dem Rockhouse in der Schallmooser Hauptstraße. 45 verschiedene Gin-Sorten sagen eigentlich schon alles :-).

In welchen Club gehst Du gerne?

Im Rockhouse gibt es regelmäßige Konzerte und DJ-Sets von großartigen nationalen und internationalen Acts. Feiner Sound in cooler Location – Industrial meets Cave Chic.

Wo trifft sich die Szene?

Die hippere und jüngere linke Salzach-Ufer-Seite ist ein toller Gegenpol zur traditionellen Getreidegasse voller Shoppingwahnsinn. Hier findet man feine Lokale wie das Schnaitl, ein Urgestein in der Salzburger Beislszene mit eigener Brauerei, sowie das Alchimiste Belge mit riesiger Auswahl an belgischen Bieren, wem die lokale Bierwelt nicht genügen sollte.

Was sollte man sich auf keinen Fall entgehen lassen? Spezieller Ort, typisches Gericht/Getränk?

Das Müllnerbräu mit seinem feinen Gastgarten darf man sich nicht entgehen lassen, bei Touristen und Einheimischen gleichermaßen beliebt, kann man hier urige Brautradition im standesgemäßen Einlitertonkrug verkosten. Wenn es voll wird, rückt man hier zusammen – und kann wunderbaren Geschichten von besseren Zeiten lauschen. Ein kühles, frisch gezapftes Bier mit Laugenbrezel.

Wo kann man seine Kauflust am besten befriedigen?

Das s Fachl in der Kaigasse bietet ein tolles Sammelsurium mit regionalen Produkten für Auge und Gaumen. Durch den regelmäßigen Wechsel an Ausstellern ist das Fachl immer einen Besuch wert. Momentan findet man auch eine kleine feine Auswahl an meer to wear.

Was sollte man auf gar keinen Fall machen?

Spontan auf die Idee kommen, brunchen zu gehen. Generell lohnt es sich, in Salzburg Veranstaltungen mit begrenzter Ticketanzahl (Konzerte, Filmabende, Open-Air-Veranstaltungen et cetera) rechtzeitig zu planen und Tickets vorzureservieren.

Wo empfiehlt es sich, sein Quartier aufzuschlagen?

Das Townhouse Weißes Kreuz schaut auf jeden Fall empfehlenswert aus.

Wohin fährst Du, wenn Du mal ins Grüne willst?

Das Waldbad in Anif ist nur ein paar Kilometer vom Stadtzentrum entfernt und eine versteckte Oase – ein kleiner See mitten im Wald. Besonders fein ist es bei dem Sonntagstanz-Clubbing, wo man das Wochenende bei feinen Beats am Steg ausklingen lassen kann.

Dieser Film/dieses Buch beschreibt die Stadt am besten?

Ich denke hier liegt "Sound of Music" auf der Hand – obwohl ich gestehen muss, dass ich den Film selbst noch nie gesehen habe, ist er doch allgegenwärtig in Salzburg. (Nina Wessely, 17.7.2019)