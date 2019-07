Ihr bisheriger Favorit? Foto: FromSoftware

Die ersten sechs Monate weisen daraufhin, dass 2019 ein gutes Gaming-Jahr wird. Generell gilt der Herbst ja als die Videospielsaison schlechthin, aber dank Indie-Entwicklern und diversesten Überraschungshits steht das erste Halbjahr dem um Nichts nach.

Ein Anstrich neuer Farbe

Nintendo hat mit "Tetris 99" zum Beispiel dem alten Klassiker mit einem Online-Battle-Royale-Modus neues, spannendes Leben eingehaucht, Capcom dagegen hat mit dem Remake von "Resident Evil 2" das Horrorgame gleich von Grund auf revitalisiert – und in die Gegenwart geholt.

Hardcore oder doch lieber Indie?

Auf der Seite der Nicht-Remakes und Nicht-Neuanstriche findet sich das Hardcore-Action-Adventure "Sekiro: Shadows Die Twice". Als Ninja darf man hier das Japan der Samurais durchforsten und beißt sich vor allem am Schwierigkeitsgrad die Zähne aus. Aber auch von Indie-Game-Entwicklern gab es im ersten Halbjahr regelrechte Perlen: "Baba is You" dreht die Videospiel-Norm um, in dem man nicht Rätsel lösen muss, um ein Level zu meistern, sondern in dem man die Spielregeln ändert. In "Katana Zero" hingegen muss man sich als Assassine mit Superkräften um Feinde kümmern – und das ziemlich blutrünsitg.

