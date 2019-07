Regionaler Sender N1 erwartet Polizeireaktion in Belgrad und Prishtina

Kinder schwingen die Kosovo-Fahne zum Jahrestag des Einzugs der NATO-Schutztruppe KFOR vor 20 Jahren. Foto: APA/AFP/ERIC FEFERBERG

Belgrad – Eine Mitarbeiterin des regionalen TV-Senders N1 aus dem Kosovo ist mit Morddrohungen konfrontiert. Wie der TV-Sender am Freitag berichtete, sei Zana Cimili auf sozialen Netzwerken mit der Ermordung gedroht worden.

Cimili hatte zuletzt über den Protest nord-kosovarischer Geschäftsleute serbischer Abstammung gegen die kosovarischen Strafzölle für Waren aus Serbien und Bosnien-Herzegowina berichtet.

Der TV-Sender verurteilte am Freitag die Morddrohungen, die evident mit der albanischer Herkunft der Journalistin zu tun haben, schärfstens. Man erwarte eine Polizeireaktion sowohl in Belgrad wie auch in Prishtina, teilte der Sender mit. (APA, 5.7.2019)