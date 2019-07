Die 20 besten Fahrer der eF1 Championship 2019 Foto: eF1 Championship 2019

Nach Spielberg gastiert die Formel 1 zumindest in virtueller Form in Wien, konkret dem Wiener Museumsquartier. Ab Samstag 6. Juli findet ab 14 Uhr in der Arena 21 nämlich das Finale des Formelaustria eF1 Championships statt, der ersten offiziellen professionellen Formel 1 Gaming Liga in Österreich, Deutschland und der Schweiz.

Formelaustria

Von 2500 Fahrern auf 15 E-Sportler

Die 15 besten virtuellen Rennfahrer treten bei dem Event nun an. Das Teilnehmerfeld hat sich stark minimiert. Anfangs traten noch 2.500 Spieler bei den monatlichen Online-Rennen an, nun wurden die schnellsten E-Sportler gefunden. Gesponsert wird das Event unter anderem von Playstation, Codemasters und BenQ.

Formelaustria

Eintritt zum Event ist kostenlos

Sollte man es nicht nach Wien schaffen, kann man das Live-Spektakel auf YouTube mitverfolgen. Der Eintritt zur Arena 21 ist auf jeden Fall kostenlos. Gespielt wird Formel 1 2018 auf der Playstation 4. (red, 5.7.2019)