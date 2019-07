Die Regierung in Polen möchte Anreize schaffen, um junge Arbeitnehmer in Land zu halten

Polen kämpft mit der Abwanderung junger Leute. Deshalb sollen unter 26-Jährige von der Einkommenssteuer befreit werden. Foto: APA/AFP/JANEK SKARZYNSKI

Warschau – In Polen sollen die meisten Arbeitnehmer unter 26 Jahren von der Einkommensteuer befreit werden. Am späten Donnerstagabend stimmte das Unterhaus des polnischen Parlaments mit großer Mehrheit für die Steuerbefreiung. Damit reagiert die polnische Regierung auf den Wegzug junger Arbeitnehmer in EU-Staaten mit besser bezahlten Jobs.

Bis zu zwei Millionen junge Menschen könnten nach Angaben der Befürworter ab 1. August von der Steuerbefreiung profitieren. Arbeitnehmern mit einem Jahreseinkommen von maximal 85.500 Zloty (20.146,56 Euro) würde so die Einkommensteuer von derzeit 18 Prozent erlassen. Durchschnittlich verdienen Arbeitnehmer in Polen jährlich rund 60.000 Zloty vor Steuern.

Wahlversprechen

Die regierende Partei Recht und Gerechtigkeit (PiS) hatte den Vorschlag eingebracht, um eines ihrer Wahlversprechen aus dem Europawahlkampf zu erfüllen. Die benötigte Zustimmung des Oberhauses und die Unterzeichnung durch den Präsidenten Andrzej Duda gelten als Formsache.

Der anhaltende Wegzug gut ausgebildeter Arbeitnehmer in die EU-Nachbarländer stellt Polen vor große Herausforderungen. Dem Land fehlen Arbeitskräfte, um das seit Jahren andauernde Wirtschaftswachstum aufrechterhalten zu können. (APA. 5.7.2019)