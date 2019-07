Super-Talent Dominik Szoboszlai könnte bald noch mehr Millionen in die vollen Salzburger Kassen spülen. Foto: APA/KRUGFOTO

Nach dem Sommer-Schlussverkauf steht Red Bull Salzburg was mögliche weitere Transfers betrifft auf der Bremse. Das ungarische Juwel Dominik Szoboszlai dürfte damit im Bullenstall bleiben.

Der 18-jährige Mittelfeldspieler wird von einer Riege von Topklubs begehrt, darunter Arsenal, Bayern München oder Juventus Turin. Szoboszlai hat aber laut "Krone" einen Fünfjahresvertrag, in dem keine Ausstiegsklausel festgeschrieben ist.

Weil Salzburg bereits den großen Ausverkauf gestartet hat und 75 Millionen Euro für Munas Dabbur (FC Sevilla), Hannes Wolf (RB Leipzig), Xaver Schlager (VfL Wolfsburg) oder Stefan Lainer (Borussia Mönchengladbach) kassierte, würde der Meister auch ein Angebot von 20 Millionen Euro für Szoboszlai ablehnen.



"Ich bin im Herbst sicher in Salzburg, spiele Champions League", sagt Szoboszlai, Einen Transfer im Winter will er aber nicht ausschließen: "Für einen Wechsel braucht man so ein Gefühl. Ich weiß nicht, wie es sich später mal anfühlt."

Unterdesse rüstet sich der Meister weiter für die Zukunft. Die Salzburger gaben am Freitag die Verpflichtung des dänischen Talents Maurits Kjaergaard bekannt. Der 16-jährige zentrale Mittelfeldspieler kommt von Lyngby BK und erhielt einen Vertrag bis Juni 2022. Laut Clubangaben wird der dänische U17-Nationalspieler vorerst beim Kooperationspartner FC Liefering in der 2. Liga eingesetzt. (red, 5.7.2019)