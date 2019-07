Was kommt bei Ihnen in Oberösterreich auf den Tisch?

Ob mit Fleisch, Speck oder Wurst, Marillen oder Zwetschken: Knödel gibt es in Oberösterreich in allen Variationen – man könnte das drittgrößte Bundesland Österreichs durchaus als Knödelland bezeichnen, doch das wäre zu kurz gegriffen. So zeichnen sich sowohl die verschiedenen Regionen als auch die Städte durch unterschiedliche kulinarische Spezialitäten aus.

Amoi a Erdöpfekasbrot bitt'sche!

Während auf dem Mittagstisch üblicherweise Warmes kredenzt wird – neben Knödeln bietet sich auch frischer Fisch aus dem Salzkammergut an –, greift man abends meist zur Jausn. Dann aber gern auch deftig! Erdäpfelkas, Bratl, Ripperl, Essigwurst, Sulz und verschiedenste Käsesorten dürfen dabei nicht fehlen.

Speckbrot und Most kommen gern zur Jausn auf den Tisch. Foto: Leonsbox Getty Images/iStockphoto

Dazu trinkt man heimischen Most, Biere aus den regionalen Brauereien oder frische Apfel- und Marillensäfte aus dem Eferdinger Becken. Auch die Schartner Bombe, ein Klassiker unter den Limonaden, kennt man weit über die Grenzen Oberösterreichs hinaus.

Süßes, etwa Schmarrn oder Strudel, wird gerne auch als Hauptspeise serviert. Zu den klassischen Mehlspeisen zählen die Linzer Torte oder auch der Ribiselkuchen.

Welche typischen Speisen essen Sie in Oberösterreich am liebsten?

Welche kennen Sie noch von Ihren Eltern oder Großeltern? Essen Sie gerne landestypisch oder greifen Sie lieber zu exotischeren Speisen? Geben Sie Ihr Wissen über die regionale Küche an Ihre Kinder weiter? Und wenn Sie für Gäste ein bundeslandtypisches Menü zubereiten müssten, was dürfte dabei nicht fehlen? (mawa, 12.7.2019)