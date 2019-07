Laura Karasek spricht in ihrer neuen Sendung "Zart am Limit" mit Gästen über Klischees

Laura Karasek spricht mit ihren Gästen über Klischees Foto: Screenshot

Jan Böhmermann hat jetzt lange blonde Haare und trägt pinke Pumps. Kein Scherz. So schaut es jetzt auf seinem donnerstäglichen Spätabend-Sendeplatz auf ZDF neo aus. Ihn vertritt sechs Wochen lang die 37-jährige Laura Karasek, die sich gleich einmal mit den Worten vorstellt: "Guten Tag, ich bin das Sommerloch."

In Deutschland ist die Tochter des verstorbenen Literaturkritikers Hellmuth Karasek nicht ganz unbekannt. Sie war einmal Wirtschaftsanwältin, dann aber wollte sie ins Fernsehen, und jetzt hat sie ihre eigene Talkshow.

Deren gibt es ja eigentlich genug, aber Karasek will ja auch "heiter bis tiefgründig" sein und in der ersten Sendung über Klischees sprechen. Also erklärt die Comedian Tahnee Schaffarcyk, dass sie zwar auf Frauen stehe, aber keine Kampflesbe sei.

Über ihr Coming-out und die Reaktion ihrer Mutter berichtet sie so offen und witzig, dass die Latte damit gleich einmal sehr hoch liegt. Wer solch eine Gästin auf dem Sessel gegenüber hat, der muss selbst nicht glänzen.

Danach lässt der Rapper MC Bogy wissen, dass er gar nicht so hart sei wie seine Texte, was angesichts seines unfassbar hässlichen 80er-Jahre-Pullovers auch glaubhaft wirkt. Verstehen tut man ihn nicht so gut, weil er sehr nuschelt. Aber es reicht, um zu erfahren, dass Karasek seinen Namen zunächst hartnäckig falsch ausspricht.

Der Dritte, der Schauspieler Dennis Moschitto, will nicht prominent sein, sondern lieber unerkannt, aber bekifft in der Ecke liegen. Das alles ist nicht lebensnotwendig, aber nicht unwitzig. Kann man schon mal reinschauen. (Birgit Baumann, 6.7.2019)