Matthias Obdenhövel ist Moderator der im Moment sehr angesagten TV-Show "The Masked Singer", über die Identität des Kuschelmonsters wird gerätselt. Foto: ProSieben

Rund 25.000 haben die Onlinepetition gegen Heidi Klum schon unterzeichnet. Mitglieder der queeren Szene stoßen sich an Klum als Moderatorin der Realityshow Queen of Drags wegen mangelnder Nähe zur Drag-Community und werfen dem Ex-Model "kulturellen Missbrauch" vor. ProSieben schweigt unterdessen – und genießt.

Bis zum Ausstrahlungstermin im Winter darf die öffentliche Erregung gerne noch einmal zulegen. Etwas Besseres kann nach Aufmerksamkeit heischenden TV-Sendern gar nicht passieren.

Drag Queens

Noch dazu, wo der Schaulauf der Dragqueens Teil eines Show-Schubs ist, der die deutschen Privatsender gegenwärtig erfasst. Als Antwort auf die Serienmassen produktion von Streamingplattformen besinnen sie sich auf alte Stärken und werfen in den nächsten Monaten Unterhaltungsprogramm en masse unters Volk. Ob Casting, Wettlauf, Scripted Reality -mit neuen Spielarten von seit Jahren bekannten Formaten sollen die Zuschauer zur Pause vom Serienschauen verführt werden. Das Entertainmentkarussell dreht sich schnell wie schon lange nicht.

Singender Oktopus

Rasant zum Beispiel bei ProSieben. Mit The Masked Singer tönen schon jetzt donnerstags zehn prominente Profi- und Hobbysänger als Engel, Kakadu und Oktopus um Stimmen von Zuschauern und Jury. Die rätseln, ob Stefan Raab, Axel Prahl oder Lilly Becker hinter den Masken stecken, während die Quote steigt.

Matthias Opdenhövel (li.) ist Moderator der im Moment sehr angesagten TV-Show "The Masked Singer" auf ProSieben. Über die Identität des Kuschelmonsters wird gerätselt. Foto: ProSieben

Verlierer können sich bei Jochen Schweizer anmelden. Der ehemalige Stuntman sucht für seine (ProSiebenSat1 gehörende) Firma ab 9. Juli einen Geschäftsführer. Die Bewerber müssen halsbrecherische Eignungstests bestehen.

Laufen und schießen

Parcoursläufe stehen seit Ninja Warrior hoch im Kurs. ProSieben kündigt Renn’ zur Million! ... wenn du kannst an. Bei Puls in einem Auto zu sitzen, das im Teich versinkt, erinnert an Wünsch dir was mit Pulsuhr. Nähe zu Takeshi’s Castle hat Total Knock Out. Ein Kandidat kämpft sich durch einen Spaßparcours, während Gegner das durch Wurf- und Schießapparaturen zu verhindern versuchen. Gut für Showunterhaltung sind Joko und Klaas, wieder mit Talk of Nation im Nahkampf gegen den Sender.

Neun Tage wach

Fiktionale Eigenproduktionen verräumt ProSieben in die hauseigene Streamingplattform Joyn, zum Beispiel Check Check mit Klaas Heufer-Umlauf als Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma auf einem Provinz-Flughafen. Ins TV, fürs Frühjahr 2020 geplant, kommt Neun Tage wach nach dem Bestseller von Eric Stehfest.

Wieder mal Big Brother

Ob die Zuschauer es so lange bei Big Brother schaffen, ist die Frage. Schwestersender Sat1 stellt 20 Jahre nach dem Debüt den Container neu auf -sicherheitshalber schon im Vorabend. Und weil die Kulisse schon einmal da ist, sitzt in einer weiteren Ausgabe auch Semiprominenz ein. Dazu wartet Scripted Reality: gemeinsames Musizieren in 300, Blind Date im Auto in Nächste Ausfahrt Liebe, dazu Promis unter Palmen.

Raten und kochen

Die RTL-Sender ziehen mit. Dschungel, Bachelor, Bachelorette und Superstars sind verlässliche Lockmittel. Im Herbst feiert Günther Jauch mit Wer wird Millionär? seine ersten zwanzig Jahre. RTL gratuliert mit der Wissensshow Bin ich schlauer als Günther Jauch?

Und was wäre das Leben ohne Kochshows? Vox hält diese Tradition hoch: In Ready to Beef! greifen Tim Mälzer und Tim Raue ins Fleisch, erfolgserprobt ist Grill den Henssler über den Sommer. (Doris Priesching, 5.7.2019)