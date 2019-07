52-Jähriger bleibt in Grazer Justizanstalt Jakomini – Nächste Haftprüfung in vier Wochen

Meldete Morddrohung umgehend: Burgenlands Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ). Foto: APA / Herbert Neubauer

Graz – Die U-Haft für den 52-jährigen Steirer, der in einem Anruf bei Verwandten von Burgenlands Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) diesen mit dem Umbringen bedroht hatte, ist am Freitag verlängert worden. Das teilte der Sprecher der Staatsanwaltschaft Graz, Hansjörg Bacher, auf APA-Nachfrage mit. In vier Wochen findet die nächste Haftprüfung statt.

Ermittlung wegen schwerer Nötigung

Der Verdächtige hatte vor gut zwei Wochen dem Landeschef sowie dessen Familie mit Mord gedroht. Der SPÖ-Politiker, selbst früher Polizeichef im Burgenland, meldete den Vorfall nach Exekutivangaben umgehend. Mittels Rufdatenerfassung wurde der Steirer als mutmaßlicher Täter ausgeforscht. Gegen ihn wird wegen schwerer Nötigung ermittelt. Die U-Haft wurde mit Tatbegehungs- und Verdunkelungsgefahr begründet. (APA, 5.7.2019)