Im Finale der Frauenfussball – WM treten die USA gegen die Niederlande an Foto: Imago Images/Beautiful Sports

16.30 ESSEN

Superfood: Der Hype ums gesunde Essen Wie groß ist der Nutzen von Chiasamen, Gojibeeren und Quinoa als Ersatzgetreide wirklich? Verbraucher, Ärzte und Erzeuger kommen zu Wort. Ein Ergebnis: Was für den Menschen angeblich gut ist, macht aus fruchtbaren Feldern eine Wüste. Bis 17.00, ZDF

16.45 FUSSBALL

Weltmeisterschaft der Frauen – Das Finale In der Schlussrunde treten die USA und die Niederlande im Groupama-Stadion in Lyon gegeneinander an. Bis 19.30 ORF Sport+

20.15 KOMÖDIE

The Big Lebowski (USA/GB 1998, Joel Coen)

Der Alt-Hippie Jeff Lebowski (Jeff Bridges) alias der "Dude" schiebt im wahrsten Wortsinn eine ruhige Kugel: Zwischen den Bowlingtreffs mit seinen Kumpels raucht er nur Joints und trinkt White Russians. Alles bestens, bis zwei Schläger bei ihm eindringen, da sie ihn für den gleichnamigen Millionär halten, ihn verprügeln und auf seinen Teppich pinkeln. Bis 22.05, Arte

22.10 DOKUMENTATION

Mein Hietzing Start der dokFilm-Reihe Grätzelgeschichten von Bregenz bis Wien. In der Auftaktfolge Mein Hietzing führt unter anderem auch Elizabeth T. Spira durch ihr Grätzel Hietzing. Außerdem erzählen Senta Berger und Heinz Fischer über ihre Kindheit und Jugend in Hietzing. Bis 23.15, ORF 2

23.15 REPORTAGE

Alltagsgeschichte: Die Donauinsulaner Eine der legendärsten Folgen der Kultreihe von Elizabeth T. Spira, die im März 2019 im Alter von 76 Jahren verstorben ist. Mit dem Kameramann Peter Kasperak porträtierte Spira u._a. den damals 38-jährigen Tellerwäscher Gerhard, der davon träumte, Tänzer zu werden, und den 17-jährigen Zheng Jian, der Europas bester Skater werden wollte. Bis 0.00, ORF 2

0.30 DRAMA

Paradies: Liebe (Ö/D/F 2012, Ulrich Seidl) Die 50-jährige Wienerin Teresa (Margarethe Tiesel) verbringt ihren Sommerurlaub als Sextouristin in Kenia. Auf der Suche nach der großen Liebe oder einfach nur ein bisschen Spaß wechselt sie von einem Beachboy zum nächsten. Der Auftakt von Ulrich Seidls Trilogie, die von Ödön von Horváths Drama Glaube, Liebe Hoffnung sowie vom Paulusbrief inspiriert ist. Bis 2.25, ARD

1.00 DRAMA

Armee im Schatten (L’Armée des ombres, F/I 1969, Jean-Pierre Melville) Frankreich 1942: Philippe Gerbier (Lino Ventura), Chef der Marseiller Zelle der Résistance, wurde verraten und sitzt in Haft. Er kann aber fliehen. Zurück in Marseille, ermittelt er den Informanten, der ihn verriet. Danach baut Gerbier seine Gruppe aus, zu der neben seinem Freund Jardie (Jean-Pierre Cassel) auch Mathilde (Simone Signoret) stößt. Der Regisseur Jean-Pierre Melville war selbst Mitglied der Résistance und adaptiert hier einen Roman

von Joseph Kessel. Bis 3.20, 3sat