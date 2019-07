Als seine Tochter ermordet wird rastet Jimmy (Sean Penn) aus Foto: REUTERS/HO

16.45 FUSSBALL

Weltmeisterschaft der Frauen: Spiel um Platz 3 Im Spiel um Platz drei treten England und Schweden im Stade de Nice gegeneinander an. Das Finale zwischen USA und Niederlande findet am Sonntag statt. Bis 19.00, ORF Sport+

16.45 DOKUMENTATION

Urlaubstraum Adria: Städte, Strände, Hinterland Die Adria war in den 1960er-Jahren das Traumziel der Deutschen, die in VW-Käfer und VW-Bus anreisten. Heute sind Orte wie Rimini trendige Partymeilen für junge Leute. Eine Reise entlang der Adriaküste, von Dubrovnik bis Apulien. Bis 17.30, 3Sat

20.15 DOKUMENTATION

Ozeanriesen: Wettlauf der Nationen Sie waren Giganten der Meere, ihre Namen erzählen Geschichte: Titanic, Imperator, Normandie. Über 100 Jahre waren Dampfschiffe die einzige Verbindung über den Atlantik. Die Dokumentation erzählt die Geschichte dieser majestätischen Schiffe. Der zweite Teil folgt um 21.05. Bis 21.05, Arte

20.15 SCIENCE-FICTION

Den Sternen so nah (USA 2017, Peter Chelsom) Gardner (Asa Butterfield) ist der Sohn einer Astronautin, die ihn auf dem Mars geboren hat. Da seine Mutter bei der Geburt stirbt, wächst Gardner unter der Obhut von Astronauten und Wissenschaftern im Weltall auf. Das geht gut, bis Gardner in die Pubertät kommt. Bis 22.35, Vox

20.15 DOKUMENTATION

Zeit.geschichte: Böse Bauten – Hitlers Architektur im Schatten der Alpen Es gibt sie immer noch: Bauten aus der Zeit des Nationalsozialismus. Gebäude mit dunklen Geheimnissen vor der idyllischen Kulisse der Alpen, von Berchtesgaden bis Linz. Bis 21.05, ORF 3

20.15 THRILLER

James Bond 007 – Im Geheimdienst Ihrer Majestät (On Her Majesty's Secret Service, GB 1969, Peter R. Hunt) Der Geheimagent James Bond (George Lazenby) jagt den Schurken Blofeld, der mit gefährlichen Viren einen Anschlag auf die Menschheit verüben will. Ein Oldie aus der James-Bond-Filmreihe. Bis 22.55, Servus TV

22.55 THRILLER

Mystic River (USA/AUS 2003, Clint Eastwood) Die 19-jährige Tochter des Kioskbesitzers Jimmy (Sean Penn) wird ermordet im Wald aufgefunden. Das FBI verdächtigt den traumatisierten Sonderling Dave (Tim Robbins). Jimmy, Dave und FBI-Agent Sean (Kevin Bacon) haben ein gemeinsames Geheimnis aus ihrer Vergangenheit. Bis 1.05, Servus TV

23.10 KLASSIKER

Unheimliche Begegnung der dritten Art (Close Encounters of the Third Kind, USA 1977, Steven Spielberg) Fünf Jahre vor E.T. ließ Steven Spielberg Ufos in der US-Provinz landen: Seltsame Himmelsphänomene häufen sich, elektrische Geräte spielen verrückt. Roy (Richard Dreyfuss) hat Kontakt mit einem Ufo, was ihm anfangs keiner glaubt. Bis 1.20, ZDF Neo

23.35 KOMÖDIE

Dickste Freunde (The Dilemma, USA 2011, Ron Howard) Ronny (Vince Vaughn) steckt in einem Dilemma: Sein bester Kumpel (Kevin James) wird von seiner Frau betrogen, Ronny hat es selbst gesehen. Soll er es ihm sagen oder zuerst dessen Frau (Winona Ryder) zur Rede stellen? Wenig tiefgründig, aber fein besetzt. Bis 1.20, ORF 1

23.40 DISKUSSION

Precht Mehr denn je sieht der Westen in Putins Russland eine Gefahr für seine Sicherheit. Er reagiert mit Misstrauen und Sanktionen auf Putins expansive Politik. Horst Teltschik, der ehemalige Sicherheitsberater Helmut Kohls, warnt jedoch davor, Russland zu isolieren. Richard David Precht fragt ihn: Droht ein neuer Kalter Krieg? Bis 1.05, 3Sat