Ging als Verlierer vom Platz: Vorjahresfinalist Kevin Anderson. Foto: REUTERS/ TOBY MELVILLE

London – Vorjahresfinalist Kevin Anderson und der Russe Karen Chatschanow sind am Freitag als weitere Top-Ten-Spieler in Wimbledon ausgeschieden. Der als Nummer 4 gesetzte Südafrikaner musste sich in der dritten Runde dem Argentinier Guido Pella 4:6,3:6,6:7(4) geschlagen geben, die Nummer zehn unterlag dem Spanier Roberto Bautista 3:6,6:7(3),1:6. Damit waren nur noch vier Spieler der besten zehn im Bewerb.

30 unerzwungene Fehler

Titelverteidiger Novak Djokovic, der noch am Freitag um den Einzug ins Achtelfinale spielte, sowie Roger Federer (2), Rafael Nadal (3) und Kei Nishikori (8), die jeweils in der 3. Runde stehen, sind in dem Grand-Slam-Turnier aus den Top Ten noch dabei. Dem 33-jährige Anderson, der zuletzt an einer Ellbogenverletzung laboriert hatte, unterliefen 30 unerzwungene Fehler, damit war er gegen Pella chancenlos.

"Ich habe unglaublich gespielt. So muss ich weitermachen und um jeden Ball kämpfen", sagte der als Nummer 26 gesetzte Südamerikaner. Der 29-Jährige trifft in seinem ersten Achtelfinale in einem Grand-Slam-Bewerb auf den früheren Finalisten Milos Raonic (CAN). (APA, 5.7.2019)