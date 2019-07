Werner Kogler ist Kanzlerkandidat. Foto: APA/Pfarrhofer

Wenn an einem Samstag bei sommerlichen 30 Grad mehr als zweihundert Grüne im Wiener Arbeiterbezirk Favoriten zusammenkommen, um sich sieben Stunden in einem Innenraum aufzuhalten, muss eine wichtige Entscheidung anstehen. Tatsächlich ist die Spannung beim diesjährigen grünen Bundeskongress groß, der in der Expedithalle auf dem Gelände der ehemaligen Ankerbrotfabrik stattfindet. Schließlich wird in basisdemokratischer Manier über die Bundesliste für die Nationalratswahl abgestimmt. Hier kommt es traditionell zu Überraschungen. Vor zwei Jahren hatte die Nicht-Wahl von Peter Pilz auf den vierten Listenplatz zu massiven Turbulenzen geführt und mittelbar zum Ausscheiden der Grünen aus dem Nationalrat beigetragen.

"Vernudelt"



An die Wahlschlappe von 2017 erinnerte auch Bundessprecher Werner Kogler bei seinem Auftritt am Vormittag, mit dem er sich für den ersten Platz bewarb. Zunächst im Plauderton auf der Bühne mäandernd, bekannte er: "Man muss ehrlich sein, wir haben es vernudelt." Man habe danach aus den Fehlern gelernt, sich bei den Wählern entschuldigt und damit ein "grünes Comeback" eingeleitet, sagte Kogler eingedenk des mit 14 Prozent starken Ergebnisses bei den Europawahlen.

"Unsoziale Rasselbande"

Spätestens als Kogler auf die abgesetzte türkis-blaue Regierung zu sprechen kam, geriet seine Rhetorik ins kämpferisch-emphatische. Durch den Rechtsruck der ÖVP habe es sich eigentlich um eine "blau-blaue" Regierung gehandelt, die sich als "unsoziale Rasselbande" erwiesen habe. Gegen populäre Politik sei prinzipiell einzuwenden, aber was hier geboten wurde sei "Scheißdreck-Populismus" gewesen, wetterte Kogler. Bei den Delegierten fand Kogler jedenfalls Anklang, er wurde mit knapp 99 Prozent auf die Spitze der Bundesliste gewählt.

Gewessler und Hamann auf sicherem Ticket

Keine Gegenkandidaten gab es auch für den zweiten und dritten Listenplatz. Leonore Gewessler, die als Quereinsteigerin von der Umweltorganisation Global 2000 kommt, will sich für ihr Leibthema – den Klimaschutz – einsetzen und wurde dafür mit 99 Prozent Zustimmung direkt hinter Kogler auf die Liste gereiht. Die prominente Journalistin Sibylle Hamann, die bislang als Kolumnistin für "Falter" und "Presse" tätig war, erhielt mit 92 Prozent den dritten Listenplatz. Damit ist Gewessler und Hamann ein Mandat im nächsten Nationalrat so gut wie sicher.

Vierzehn Bewerber für etwa sechs Plätze

Als aussichtsreich für den Einzug in den Nationalrat gelten nach momentanem Stand der Umfragen die ersten fünf bis sieben Plätze auf der Bundesliste. Es gibt allerdings 14 Bewerber. Auch Eva Blimlinger, Rektorin der Akademie der Bildenden Künste und der Menschenrechtsanwalt Georg Bürstmayer haben sich aufgestellt. Mit Alev Korun und Madeleine Petrovic stehen zudem zwei ehemalige grüne Parlamentarierinnen zur Wahl. Jetzt schon im Nationalrat sitzt Alma Zadić, die nun auf einem grünen Ticket wieder einziehen möchte. (Theo Anders, 6.7. 2019)