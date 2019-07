Geht es nach den Aussagen der Polizisten, konnte bei der Fahrradlenkerin von Contenance nicht die Rede sein. Foto: APA/HANS PUNZ

Wien – Eine aggressive Fahrradlenkerin ist in der Nacht auf Samstag beim Esterházypark in Wien-Mariahilf von zwei Streifenpolizisten festgenommen worden. Die Engländerin war mit ihrem Rad gegen eine Einbahn gefahren, ignorierte alle Anhalteversuche und beschimpfte stattdessen die Polizisten extrem ordinär, berichtete die Exekutive in einer Aussendung.

Erst als ein Polizist die 22-Jährige am Arm erfasst hatte, blieb sie stehen. "Aufgrund des konstant schreienden, vulgären Verhaltens der Frau erfolgten die ersten beiden Verwaltungsanzeigen gegen sie. Sie verweigerte in Folge die Ausweisleistung, weshalb die verwaltungsstrafrechtliche Festnahme ausgesprochen werden musste. Bei der Durchführung dieser Festnahme setzte die Frau aktiven, gewaltsamen Widerstand gegen einen Polizisten und bespuckte ihn", berichtete die Polizei. Der Beamte wurde leicht verletzt.

Auch im Arrest beschimpfte und bespuckte die Frau noch zwei Beamtinnen. Sie wurde wegen diverser Delikte, etwa schwere Körperverletzung, angezeigt. Ob sie alkoholisiert war, war nicht bekannt. (APA, 6.7.2019)