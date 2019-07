Auch im Dezember 2018 kam es zu Protesten in Belgrad. Foto: AFP/ANDREJ ISAKOVIC

Belgrad – In der serbischen Hauptstadt Belgrad haben sich am Samstag erneut hunderte Regierungsgegner zu einer Protestkundgebung versammelt. Die Demonstranten zogen durch das Stadtzentrum zum Polizeipräsidium von Belgrad. Dort protestierten sie dagegen, dass auch sieben Monate nach einer schweren Prügelattacke auf einen Spitzenfunktionär der Opposition die Angreifer nicht gefasst wurden.

Die wöchentlichen Proteste gegen die serbische Regierung und Präsident Aleksandar Vucic finden seit Monaten statt. Am Samstag fand bereits die 31. Protestkundgebung statt. Auslöser der Proteste war eine Prügelattacke auf den Spitzenfunktionär des Bundes für Serbien am 23. November. Zugleich wurden am selben Tag in Belgrad und Novi Sad auch mindestens vier Studenten, die zu Protestorganisatoren gehörten, attackiert und verprügelt. (APA, 6.7.2019)